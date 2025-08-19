Авиакомпания оставила туриста без концерта Limp Bizkit

Сотрудники S7 отказались регистрировать на рейс Новосибирск –Алматы пассажира с поврежденным паспортом. Турист в результате не попал на концерт Limp Bizkit в Казахстане и оценил свои финансовые потери в 100 тыс. руб.

Вылет у Сергея был запланирован на 15 августа. Он заранее купил билеты туда и обратно, оплатил номер в отеле, проходку на концерт. Однако на стойке регистрации туристу сообщили, что не допустят на рейс из-за поврежденной страницы паспорта. По словам мужчины, представители S7 заявили, что Казахстан может его депортировать, а авиакомпания рискует получить штраф.

Сергей предложил оплатить возможные санкции или подклеить надорванный участок документа, но сотрудники авиакомпании остались непреклонны. В итоге мужчина пропустил рейс, сам концерт, а бронь в отеле сгорела. После инцидента он написал претензию в S7, однако компенсацию ему не предложили.

На предоставленных фотографиях видно, что повреждения затронули страницу с данными о выдаче паспорта: края истерты, есть дефекты в области кода подразделения и номера документа.

В пресс-службе S7 подтвердили отказ в перевозке, сославшись на нарушение законодательства РФ. По их словам, механические повреждения паспорта делают его недействительным для выезда за границу, что дает авиакомпании право расторгнуть договор перевозки.

Сам турист подумывает о том, чтобы обратиться в суд. Но пока не принял окончательного решения.