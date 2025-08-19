Неделю ждет помощи: как российская альпинистка застряла на горе в Киргизии

Российская альпинистка застряла на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой и уже неделю ждет помощи. Женщине приходится в одиночку выживать на морозе без еды. Как человеку удается выжить в таких условиях и что происходит с его организмом, выясняла «Вечерняя Москва».

Альпинистка неделю дожидается помощи

Российская альпинистка Наталья Наговицина застряла на пике Победы в Киргизии еще 12 августа. Во время спуска 47-летняя туристка сломала ногу и не смогла продолжить путь. Напарник Натальи оказал ей первую помощь и отправился к лагерю за спасателями.

На следующий день Наталью попытались вытащить два иностранца, но не вышло — им помешали плохая погода и усталость. Туристы оставили женщине спальный мешок и ушли.

16 августа на помощь к Наталье отправился спасательный вертолет, но он попал в зону турбулентности и совершил жесткую посадку. В результате пострадали три человека. В тот же день к Наталье отправили спасательный дрон. Он снял на видео, как женщина живая лежит в разорванном спальном мешке.

Она находится одна на высоте примерно 7,1 тысячи метров, у нее сломана нога, она без связи. Она двигаться не может, «время работает против нее», я не знаю, сколько у нее еды, — рассказала сестра Натальи.

Третью спасательную операцию планировалось провести во вторник, 19 августа, но из-за сильного снегопада и нулевой видимости поиски альпинистки отложили на 20 августа.

Telegram-канал Mountain Accidents уточняет, что, помимо Натальи, на других участках горы есть другие застрявшие альпинисты. Среди них погибший гражданин Италии и несколько туристов из России и Германии, которые находятся в тяжелом состоянии.

Муж Натальи умер во время восхождения

Ранее Наталья уже попадала в чрезвычайные ситуации, заканчивавшиеся трагедиями. В 2021 году у нее умер муж во время восхождения на пик Хан-Тенгри на границе Казахстана, Киргизии и Китая.

Прямо на горе у мужа Натальи случился инсульт. Мужчину парализовало, он не мог продолжать путь. Наталья оставалась с супругом, пока ее не эвакуировали спасатели. Женщину спустили с горы первой, а вот добраться до ее мужа не удалось.

Сотрудники экстренных служб пришли за мужчиной на следующий день, но на горе его не было. Как оказалось, альпинист в бреду снял свою экипировку и сорвался в пропасть.

Через год Наталья снова поднялась на Хан-Тенгри и установила табличку в память о погибшем муже. У Наговициных остался сын. По словам ребенка, его родители часто ходили в горы, но от трагедии никто не застрахован.

В 1972 году регбисты выживали на горе 72 дня

Чтобы выжить, человеку порой приходится идти на страшные поступки. Одна из таких жутких историй произошла в 1972 году с командой регбистов из Уругвая, самолет которой потерпел крушение в Андах. Из 50 пассажиров и членов экипажа лишь 32 остались в живых.

Спасатели прекратили поиски самолета спустя неделю, решив, что все, кто находился на борту, погибли. С тех пор брошенные спортсмены провели на ледяном пике 72 дня. Все это время температура воздуха была ниже 40 градусов. Чтобы согреться, потерпевшим приходилось жечь все, что попадалось под руку, в том числе деньги.

Из еды у выживших были только снеки, консервы и три бутылки алкоголя. Но и это вскоре закончилось. Тогда спортсмены начали есть тела погибших товарищей, пишет «Коммерсантъ».

Через 15 дней потерпевших накрыла лавина. Тогда погибли еще несколько человек. Спустя более чем два месяца жизни на горе несколько самых крепких спортсменов спустились с горы и позвали на помощь. Когда за регбистами пришли спасатели, в живых остались лишь 16 человек.

Чудесное спасение альпиниста Гукова

В 2018 году с гор Пакистана спустили российского альпиниста Александра Гукова, который почти месяц выживал на морозе. Работники экстренных служб называли спасение Гукова настоящим чудом.

Александр Гуков совершал восхождение на гору Латок-1 вместе с напарником Сергеем Глазуновым. Во время спуска Глазунов сорвался с горы и разбился. Это произошло на высоте около 6,2 тысячи метров. Снаряжение, средства связи и большая часть продуктов тоже улетели в пропасть.

Спустя несколько дней Гуков смог связаться по спутниковой связи со своей подругой и сообщить о произошедшем. Тогда начались его поиски. Все эти дни была низкая облачность, шел сильный снег, дул сильный ветер. Вертолет несколько раз безуспешно попытался подлететь к склону и сбросить спасательную веревку.

Спасатели смогли передать Гукову еду и газовую горелку. На четвертый день связь с ним оборвалась. На седьмой день непогода наконец отступила, и мужчину спустили с горы. К тому моменту суммарно он провел на морозе 21 день.

Как люди выживают в таких условиях

При долгом пребывании на морозе организм начинает максимально экономить тепло и энергию. Это и позволяет человеку выживать в подобных условиях. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

В условиях нехватки кислорода, тепла и еды в организме начинаются компенсаторные процессы. Организм сосредотачивает тепло и кровь в наиболее важных органах, в мозге, а на конечностях экономит. В результате происходит кислородное голодание дистальных отделов, то есть рук и ног. Это может привести к обморожению конечностей, они становятся менее подвижными, — пояснил он.

По словам врача, при длительном обморожении конечности начинают отмирать, и в дальнейшем их придется ампутировать. Человек при этом испытывает сильный болевой шок.

Если человек давно ходит в горы и имеет хорошую физическую подготовку, у него есть шансы выжить в таких условиях. А обычный человек так долго не протянет, потому что его организм не привык экономить тепло и энергию, — отметил собеседник «Вечерней Москвы».

По словам Лишина, чтобы выжить на морозе и большой высоте, нужно держать голову в тепле, чтобы не допустить повреждения мозга.

В таких случаях большую роль играет настрой человека и желание жить. В случае с российской альпинисткой спасатели несколько раз пытались ее спустить с горы. Женщина это видит и понимает, что ее не бросили и есть смысл ждать помощь, — заключил терапевт.

Восхождение на горы и вулканы — достаточно экстремальный вид туризма. В 2022 году девять путешественников погибли во время восхождения на вулкан Ключевская сопка на Камчатке. Кто-то сорвался с горы, кто-то умер от переохлаждения. В 2025 году суд вынес приговор гиду, который сопровождал туристов в тот роковой день.

А в октябре 2024 года группа из 12 альпинистов попала под камнепад. В результате погибла 18-летняя девушка, еще двое человек получили травмы. Большинство путешественников были студентами нескольких новосибирских университетов.