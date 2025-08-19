Турция теряет популярность у российских туристов

Из России в Турцию с целью туризма в первом полугодии выехали 1,72 млн граждан. Такие данные приводит погранслужба Федеральной службы безопасности. Это на 1,6% меньше, чем было в аналогичный период 2024 года, пишут «Ведомости».

Снижение роста спроса на отдых в Турции эксперты отрасли объясняют ростом цен на путевки. Сейчас они обходятся дороже поездок в отели аналогичного уровня в Египте или ОАЭ. Стоимость гостиниц в Турции резко увеличилась в 2023–2024 годы на фоне высокой инфляции и перестройки логистики международных перелетов, отметили в АТОР.