Почему в Северную Корею стоит поехать осенью

Октябрь в Северной Корее – это синее небо, бархатная температура и горы, пылающие осенними красками. В этот сезон исчезают все недостатки летнего периода: муссонные дожди, высокая влажность и туманы. Остается только идеальная погода для прогулок по Пхеньяну и восхождений на легендарный Пэктусан.

Погода

Осенью в Северной Корее полностью исчезает летняя духота, дневная температура стабильно держится в пределах +20 +25 градусов, а дожди случаются значительно реже. Вечера приносят приятную прохладу, добавляя атмосферу уюта после насыщенного дня. Такие погодные условия идеально подходят для активного туризма и продолжительных пеших прогулок по достопримечательностям.

Пик осеннего сезона приходится на октябрь – ноябрь, когда природа раскрывается во всей красе. Солнечная погода устанавливается надолго, ветра стихают, а леса и горы вспыхивают золотыми и багряными красками. Это лучшее время для знакомства с культурным наследием страны и ее потрясающими ландшафтами.

Поход к горам

Священной для корейцев считается гора Пэктусан (2744 м) – место рождения легендарного Тангуна и Ким Чен Ира. В ее кратере находится озеро Чхончжи, внесенное в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вулканическое озеро в мире. Этот удивительный водоем площадью 9,82 кв. км образовался в 969 году после последнего извержения вулкана.

Особой популярностью пользуется массив Кымгансан (Алмазные горы) с его живописными ущельями, водопадами и озерами. Лучшее время для посещения – осень, когда склоны окрашиваются в золотые и багряные тона. Стоит отметить горы Мехянсан с известным музеем подарков вождям и живописный Чхильбосан на северо-востоке страны.

Древний храм у водопада

В живописной провинции Хамген-Пукто возвышается 894-метровая гора Чхильбосан. Поэтичное название переводится как «Гора семи сокровищ». Это место хранит уникальные природные и культурные богатства: от древнего буддийского храма Кэсима (IX век) на вершине до впечатляющего 37-метрового водопада Пакен.

Особую ценность представляют остроконечные скальные образования, покрытые густой растительностью, урочища и другие природные феномены. Каждый элемент этого горного массива создает неповторимый ландшафт, делая Чхильбосан одной из самых живописных вершин региона.

