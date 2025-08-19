Как европейские города защищаются от наплыва туристов

Европейские города активно внедряют новые правила для регулирования потока туристов. Власти вводят платные входы, системы бронирования и запреты, чтобы сохранить качество жизни местных жителей.

Крупнейшие туристические центры Европы кардинально пересматривают подход к приему гостей. На Санторини, где проживает всего 15 тысяч человек, теперь разрешено не более 8 тысяч круизных пассажиров в день, а вход на остров стоит 20 евро. Венеция ввела плату за однодневное посещение, а в Доломитовых Альпах появились турникеты за 5 евро.

Испания и Италия лидируют по количеству антитуристических мер. Барселона полностью остановила строительство новых отелей и ограничила аренду жилья через Airbnb. В Портофино запретили останавливаться для фото в популярных местах, а на Балеарских островах тестируют систему бронирования пляжей по QR-кодам. Франция использует big data для перенаправления туристов в менее известные районы.

Эти изменения — не просто ограничения, а попытка сохранить культурное наследие и комфорт местных жителей. Как отмечают эксперты, будущее туризма — за осознанным подходом, где учитываются интересы всех сторон. Российским путешественникам стоит заранее изучать новые правила, чтобы избежать неожиданных расходов и ограничений во время поездок.