Греческий Санторини столкнулся с проблемами

Один из самых востребованных островов Греции – Санторини – недополучает туристов. По итогам прошедших 7 месяцев международный трафик туда снизился на 9%, а внутренний упал почти на 18%.

Эксперты объясняют ситуацию интенсивной сейсмической активностью в начале года, а также ценами на жилье, еду и пляжи, которые уже доросли до астрономических значений. И тем, что инфраструктура острова не справляется с наплывам туристов и даже, по мнению греков, не соответствует репутации «фаворита среди мировой элиты».

Российские туристы в последние годы нечастые гости в Греции. Однако те, кто все-таки добирается до этой страны, интереса к Санторини не потеряли: в чатах, посвященных путешествиям в Грецию, полно вопросов, как туда попасть.

Лететь придется с пересадками – например, до Стамбула (или другого хаба), а оттуда до Афин.

Из греческой столицы на Санторини можно также отправиться самолетом или воспользоваться морским паромом. Однако этот вариант опытные путешественники не советуют – слишком долго: дорога, как и с Родоса, может растянуться на 14 часов.

А вот если туристы заехали на Крит, оттуда добираться до популярного курорта как раз лучше всего на пароме – там ходят даже скоростные, которые доставят до острова за 2 часа.

Также есть вариант приплыть на Санторини в рамках морского круиза.

Знатоки рекомендуют выбирать для поездки середину осени или весну: