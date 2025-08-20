Россия подписала соглашение о безвизовом режиме с Иорданией

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и вице-премьер, глава МИД Иордании Айман ас-Сафади в Москве подпишут соглашение о взаимной отмене визовых требований.

В настоящее время россияне могут оформлять визу для въезда в Иорданию сроком до месяца по прибытии в аэропорт, ее стоимость составляет 40 динаров (около $56). Как отметили в МИД РФ, подписание соглашения будет "способствовать дальнейшему увеличению гуманитарных и туристических обменов, расширению наших бизнес-связей с Иорданией".

Ранее совет министров Иордании принял решение одобрить соглашение с РФ о взаимной отмене визовых требований для туристов обеих стран "в рамках укрепления двустороннего сотрудничества". Проект соглашения был одобрен премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в мае. Соглашение предусматривает освобождение от визовых требований туристических поездок на срок не более 30 дней, а суммарный срок такого пребывания не должен превышать 90 дней в течение года.

Ситуация на Ближнем Востоке

На переговорах министры также уделят особое внимание "практическим вопросам торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества путем более полного задействования имеющегося в этих сферах потенциала", сообщили в российском дипведомстве. Кроме того, планируется обмен мнениями "по актуальным аспектам международной и региональной проблематики с акцентом на необходимость урегулирования конфликтов и кризисных ситуаций на Ближнем Востоке политико-дипломатическими методами в строгом соответствии с принципами Устава ООН и решениями ее Совета Безопасности".

На Смоленской площади подчеркнули, что предстоящий визит ас-Сафади в Россию "послужит дальнейшему укреплению разнопланового партнерства России и Иордании, будет способствовать активизации совместных усилий в интересах обеспечения прочного мира и стабильности на Ближнем Востоке".