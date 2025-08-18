Если хочется провести отпуск в Европе, но не связываться с оформлением виз, Черногория – отличный вариант. Для поездки сюда россиянам не нужны дополнительные документы кроме загранпаспорта, а местная валюта – евро.

Страна компактная, но удивительно разнообразная. На побережье Адриатики можно отдыхать на пляжах Будвы или отправиться в живописный Которский залив, а всего в нескольких часах езды ждут горы и национальные парки. Здесь встречаются старинные монастыри, средневековые улочки и даже свои фьорды.

Черногория без пляжей: что посмотреть на севере страны

Лучше всего путешествовать по Черногории на автомобиле. Так можно за несколько дней увидеть и морское побережье, и горные маршруты, и уютные деревни. Отдых здесь сочетает атмосферу Европы, доступные цены и простые правила въезда – все, что нужно для комфортного путешествия.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @otpusk_v_kadre.