Лукашенко потребовал избавить белорусские отели от тараканов

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочее совещание с правительством, на котором обсуждались меры по развитию туристической отрасли. Глава государства подчеркнул, что для привлечения иностранных гостей необходимо резко повысить качество услуг в сфере гостеприимства.

«Если в гостиницах по стенкам и под кроватями будут ползать тараканы, никакие туристы сюда не поедут», – заявил Александр Лукашенко, отметив, что уровень сервиса должен быть таким, чтобы и сами белорусы чаще выбирали отдых внутри страны.

Президент потребовал от кабмина конкретных планов по развитию отрасли. В частности, он поинтересовался, каких экономических показателей правительство намерено достичь к концу пятилетки.

«Туризм должен стать национальным проектом, а его потенциал – реализован по максимуму», – подчеркнул глава государства.

На фоне этих заявлений актуальной остается статистика по турпотоку между Беларусью и Россией. Как ранее сообщил посол РФ в Минске Борис Грызлов, в прошлом году взаимные поездки граждан двух стран достигли рекордных 6 млн человек. Эксперты связывают этот рост с ограничениями на зарубежный отдых, из-за которых россияне и белорусы все чаще выбирают путешествия по Союзному государству. Дополнительным стимулом стало расширение авиасообщения между странами.