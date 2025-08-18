Гиды продолжают обманывать туристов: как именно они врут

Получили очередной сигнал от подписчика тг-канала «ТурДома» на «извечную» тему: встречающий гид туроператора в Турции запугивал по пути в отель прибывших на отдых. Тем, кто не придет завтра на назначенную встречу с гидом в гостинице, не предоставят обратный трансфер в аэропорт в конце отпуска. Явиться нужно было «в полном семейном составе». Иначе еще и страховки у «прогульщиков» якобы тоже действовать не будут.

© tourdom.ru

Подобный набор небылиц туристы порой выслушивают от некоторых гидов уже не первый десяток лет. И не только в Турции, но и на других массовых туристических направлениях – в Египте, в Таиланде. Зарплата сотрудников принимающих компаний привязана к продаже экскурсий – именно с этого они получают основной доход в виде процентов. Поэтому и идут на ухищрения, всеми способами заманивая туристов на приветственные встречи после прибытия на отдых, на которых обычно и предлагается купить экскурсии.

Тема обсуждалась еще в мае на одной из экспертных сессий выездного мероприятия Tourdom Camp. Тогда представители туроператоров заверили турагентов, что история не массовая, сотрудникам DMC регулярно разъясняют пагубность для репутации туркомпаний введения туристов в заблуждение. Ряды гидов периодически чистят от тех, кто продолжает использовать недобросовестные методы продаж экскурсий. Однако, как видим, искоренить проблему пока не удается. Пример недавнего «запугивания» туристов гидом в Таиланде приводят и в обсуждении темы в тг-чате для профессионалов туризма «Курилка ТурДома 2.0».

Решение, казалось бы, напрашивается в изменении системы оплаты гидов – увеличении базовой ставки и меньшей привязки к результатам продаж экскурсий. Впрочем, по мнению одного из руководителей турбизнеса Турции, с которым пообщался корреспондент «ТурДома», такой вариант вряд ли возможен: система мотивации складывалась годами, и сомнительно, что предприниматели пойдут на ее радикальные корректировки. По мнению нашего собеседника, туроператорам и турагентам нужно заранее предупреждать туристов, что перегибы с навязыванием экскурсий не исключены. Советовать клиентам не верить в «страшилки» о последствиях за неявку на приветственную встречу с гидом, решения о покупке принимать самостоятельно, а не под давлением. При этом, конечно, не забывать информировать и об очевидных рисках приобретения экскурсий на стороне, а не у туроператора.