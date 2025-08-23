Чем туристов привлекает легендарный ресторан в пещере над морем в Италии

Ужин в Grotta Palazzese — это впечатление, которое трудно сравнить с чем-то ещё. Ресторан расположен прямо в морской пещере Полиньяно-а-Маре: под ногами шумит Адриатическое море, а вокруг — своды и скалы. Ужин в пещере за 300 евро и без крыши: в Италии есть такой ресторан - об этом подробнее на сайте Туристас.

Здесь ещё в XVIII веке устраивали торжества для знати, и с тех пор место сохранило атмосферу особых событий. Сегодня Grotta Palazzese вмещает до 150 гостей, работает только с мая по октябрь и известен строгим дресс-кодом. Детей младше 10 лет принимают только днём. Меню фиксированное: сеты из 3–5 блюд стоимостью от 250 до 300 евро, без напитков. Основой кухни остаются морепродукты и овощи Апулии, поданные с художественной подачей.

С 2025 года за гастрономию отвечает шеф Мартино Руджери, обладатель двух звёзд Michelin. Рядом недавно открылся комплекс «Suono del Mare» площадью 5000 м² для свадеб и мероприятий, что превратило ресторан в целый центр у моря. Grotta Palazzese — это не просто место, где подают еду, а пространство, где природа, культура и кулинария создают незабываемые эмоции.