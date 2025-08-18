Российский турист оказался под угрозой тюрьмы из-за часов

Россиянин привез из Турции часы Rolex стоимостью 6,4 миллиона рублей и оказался под угрозой тюрьмы. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Уточняется, что таможенники задержали 37-летнего соотечественника в «зеленом» коридоре по ориентировке сотрудников УФСБ России по Республике Дагестан. На досмотре у него на запястье обнаружили люксовый аксессуар. Экспертиза установила, что корпус часов выполнен из платины 950 пробы со вставками из бриллиантов и покрыт сапфировым стеклом.

В отношении нарушителя возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы или штраф до одного миллиона рублей.

В ФТС напомнили пассажирам, что при перемещении через границу на самолете товаров на сумму свыше 10 тысяч евро в эквиваленте и (или) весом больше 50 килограммов нужно их задекларировать.

Ранее в аэропорту Екатеринбурга две женщины лишились китайской бижутерии и нарвались на штраф. Они привезли с собой большие коробки, в которых таможенники обнаружили 6000 различных украшений, поделочных камней и фигурок.