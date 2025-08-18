В Таиланде разрешили расплачиваться криптовалютой

В Таиланде с сегодняшнего дня начала действовать программа TouristDigiPay, которая позволяет расплачиваться за товары и услуги с помощью криптовалюты. Пока систему запустили в экспериментальном режиме, если опыт признают успешным, программа заработает на постоянной основе.

Напрямую платить биткоином или эфиром не получится. Как пишет издание CTN News, туристам, приехавшим в Таиланд, необходимо открыть счета в местных компаниях, которые работают с цифровыми активами, и одобренных Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC), а также в сервисах электронных денег, лицензированных Центробанком Таиланда. Во время открытия счета туристу придется пройти строгую проверку личности в соответствии с правилами борьбы с отмыванием денег. Если проверка закончится успешно, будет открыт электронный кошелек, который может пополняться криптовалютой (например, биткоином, эфиром, а также стейблкоинами USDT и Tether). Непосредственно же оплата будет осуществляться в батах с помощью QR-кода.

При этом установлены ограничения на расходы: в крупных торговых точках можно потратить не более 500 тыс. батов (1,23 млн руб. по текущему курсу), в мелких – не более 50 тыс. (123,7 тыс. руб.). Снять деньги со счета можно только после его закрытия.

Власти Таиланда полагают, что новшество способно оживить туристическую индустрию страны. Как отмечает портал AInvest, инициатива вызвана 20%-ным сокращением числа китайских туристов и направлена на привлечение технически подкованных путешественников.

Впрочем, реализация программы, по словам экспертов, наверняка столкнется со сложностями. Во-первых, туристов может отпугнуть длительная и сложная проверка. Во-вторых, далеко не все продавцы на Пхукете и в других туристических местах что-то знают о TouristDigiPay. Многие из них предпочтут работать по старинке. Да и для большинства самих туристов, во всяком случае из России, оплата в криптовалюте не самый актуальный вариант. К примеру, в чатах, посвященных отдыху на Пхукете и в Паттайе, новшество в дни запуска практически не обсуждается – корреспондент TourDom.ru обнаружил лишь единичные сообщения. У подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома», среди которых большое количество туристов и турагентов, новшество не вызывало интереса еще на стадии разработки. Они намерены продолжать либо ездить с наличкой, либо с картами UnionPay, а также иностранным пластиком. Криптовалюта, возможно, будет актуальна для ограниченного количества зимовщиков и тех, кто проводит продолжительное время в Таиланде.

Напомним, в начале этого года заместитель премьер-министра и министр финансов Таиланда Пичай Чунхаваджира представил пилотный проект по использованию цифровых валют в качестве альтернативы наличным деньгам.