Актриса лишилась части зуба из-за первого класса самолета

Актриса Саванна Говарти, снявшаяся в сериале Netflix «Владея Манхэттеном», лишилась части зуба из-за перегородки в первом классе самолета Delta Air Lines. Об этом сообщает PYOK.

Уточняется, что актриса летела рейсом из Лиссабона в Нью-Йорк. Она опустила перегородку между креслами и наклонилась, чтобы сказать что-то своему попутчику, однако внезапно стенка вернулась на место и сломала ей зуб.

О случившемся Говарти рассказала в TikTok. По ее словам, авиакомпания помогла ей отремонтировать зуб.

