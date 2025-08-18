В каких странах Азии отдых обойдется в разы дешевле

Сентябрь становится оптимальным месяцем для бюджетного отдыха в Азии. Согласно данным мониторинга, минимальная стоимость 11-дневного тура в сентябре составляет: 56 тысяч рублей на Шри-Ланку, 58 тысяч – в Таиланд, 100 тысяч – в Малайзию. Специалисты отмечают, что наиболее выгодные предложения доступны в первой декаде месяца.

Среди всех азиатских направлений наиболее выгодные предложения в сентябре доступны на Шри-Ланке и в Таиланде. В то же время отдых в Индонезии и Вьетнаме обойдется в несколько раз дороже, сохраняя статус премиальных направлений региона.

Шри-Ланка

В начале месяца можно найти пакетные туры от 56 тысяч рублей на человека, что делает это направление одним из самых доступных в Юго-Восточной Азии. К примеру, при вылете 6 сентября возможно размещение в отеле 2* без питания за 94 тысячи рублей на двоих. 11-дневный тур с проживанием в отеле категории 3* с завтраками обойдется от 114 тысяч рублей на двоих при вылете 3 сентября.

Ценовая динамика показывает устойчивый рост стоимости туров по мере приближения к октябрю. Если в начале месяца можно найти предложения до 120 тысяч рублей, то к концу сентября аналогичные туры уже оцениваются в 147–150 тысяч. Наиболее существенный скачок цен наблюдается на даты вылета 24–28 сентября, когда стоимость достигает 188 тысяч рублей за 11 ночей в трехзвездочном отеле.

Таиланд

Разница в цене между началом и концом сентября составляет в среднем 15–20 %. В начале месяца цены на туры достигают минимальных значений – отдых на популярных курортах, включая Пхукет и Паттайю, обойдется от 58 тысяч рублей на человека. Наиболее привлекательные предложения включают 12-дневные туры с проживанием в трехзвездочных отелях и питанием по системе «завтраки».

В первой половине сентября стоимость 11-дневного тура на Пхукет начинается от 136 тысяч рублей на двоих при вылете 2 сентября. Аналогичные варианты в Паттайе доступны от 140 тысяч рублей. К концу месяца цена стандартного 11-дневного тура увеличивается до 158–199 тысяч рублей в зависимости от курорта. Однако даже эти показатели остаются на 20–25 % ниже, чем в пиковый зимний сезон.

Малайзия

Наиболее доступные цены традиционно предлагаются на отдых в столице страны – Куала-Лумпуре. При этом островные курорты, такие как Лангкави, остаются более премиальным вариантом с соответствующей ценовой политикой. Стоит отметить, что разница в стоимости между разными регионами Малайзии может достигать 50–60 %.

В сентябре 11-дневный тур с проживанием в трехзвездочном отеле и завтраками доступен от 197 тысяч рублей на двоих при вылете 4 сентября. Это одно из самых выгодных предложений на начало осени. При вылете в конце месяца отдых в Куала-Лумпуре обойдется от 246 тысяч рублей, а на острове Лангкави стоимость аналогичного тура достигает 456 тысяч рублей. В целом сентябрьские туры в Малайзию дешевле на 15–20 %, чем в высокий сезон.

Вьетнам

Самые экономичные варианты включают 11-дневные туры с проживанием в трехзвездочных отелях и завтраками по цене от 206 тысяч рублей на двоих при вылете в начале месяца. К концу сентября стоимость аналогичных туров незначительно возрастает – до 215 тысяч рублей. Сентябрьские цены во Вьетнаме остаются на 20–25 % ниже, чем в пиковый зимний сезон.

Ценовой диапазон на популярных курортах варьируется в зависимости от даты вылета и локации. Отдых в Фантьете обойдется от 252 тысяч рублей при вылете 18 сентября, тогда как в Муйне аналогичные условия будут стоить от 283 тысяч рублей. Разница в стоимости между различными курортами может достигать 15 %, что стоит учитывать при планировании поездки. О плюсах и минусах Вьетнама в сентябре можно прочитать тут.

Индонезия

Среди направлений Юго-Восточной Азии Индонезия остается одним из самых наиболее дорогостоящих вариантов для российских туристов. В сентябре минимальная стоимость отдыха на Бали начинается от 170 тысяч рублей на человека, что в пересчете на двоих составляет около 340–350 тысяч рублей за 11–12-дневный тур с проживанием в трехзвездочном отеле.

Ценовая политика на индонезийские курорты демонстрирует заметные колебания в зависимости от сроков поездки. Доступные предложения есть в середине месяца – тур на 11 ночей с вылетом 15 сентября можно найти за 341,7 тысячи рублей. К концу сентября стоимость отдыха постепенно возрастает. Так, 10-дневный тур с вылетом 7 сентября оценивается уже в 392,1 тысячи рублей, а аналогичное предложение на 11 ночей с вылетом в последней декаде месяца – от 406 тысяч рублей.

