Лучшие места, куда можно слетать без визы

В условиях нестабильности, природных катаклизмов и обострения конфликтов туроператоры делают ставку на безопасность и удобство путешествий. Безвизовые и условно-визовые направления с прямым авиасообщением становятся приоритетом. «Парламентская газета» рассказывает о пяти направлениях, где россияне могут отдохнуть без визы или с упрощенным ее оформлением: Китай, Марокко, Оман, Индонезия и Вьетнам.

Проще долететь

Безвизовые страны имеют прямое воздушное сообщение, что упрощает логистику и делает путешествия бесшовными, отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин: «Туркомпании помогают с оплатой экскурсий и планированием, так как банковские карты за рубежом практически не работают».

Китай: тропический Хайнань и транзитные приключения

Китай раскрывает богатство природы и культуры — от рисовых террас Юннани до гор Тибета.

«Более 170 рейсов в неделю связывали Россию с Китаем, делая его доступным направлением», — подчеркнул Дмитрий Горин.

Остров Хайнань предлагает безвизовый въезд на 30 дней при прибытии прямым рейсом в аэропорт Санья (загранпаспорт должен быть действителен 6 месяцев, необходимы ваучер на проживание и обратный билет, покидать остров нельзя). Белоснежные пляжи Ялуньвань и бальнеологические центры с акупунктурой привлекают любителей оздоровления. Экскурсии к 108-метровой статуе Гуаньинь в Центре Буддизма Няншань погружают в местную культуру.

Гонконг и Макао доступны без визы на 14 и 30 дней, а Шанхай — до 15 дней для круизных туристов.

Дегустация димсамов на ночных рынках Гонконга или сафари в заповеднике Наньвань с макаками добавляют ярких впечатлений.

Транзитные путешественники могут провести до 144 часов без визы при наличии билета в третью страну. «Комбинированные туры через Китай с транзитными стыковками бронировались за 55 тысяч рублей», — отметил Горин.

Марокко: серфинг на волнах и базары Магриба

Марокко сочетает пляжный отдых с культурой Магриба.

«Прямые рейсы из Москвы в Касабланку трижды в неделю открывают доступ к Атлантическому океану и истории», — подчеркнул Дмитрий Горин.

Без визы россияне могут находиться до 90 дней с загранпаспортом, действительным 6 месяцев после выезда.

Пляжи Агадира привлекают серферов мощными волнами, а бухты Саидии на Средиземном море подходят для спокойного купания. Торговля на базаре Джема эль-Фна в Марракеше за специи и керамику создает атмосферу арабского Востока. Поездки в Сахару с ночевкой в бедуинском лагере раскрывают величие пустыни. Лучший период — весна или осень при температуре +28…+30 градусов. Зимой Атласские горы предлагают горнолыжный курорт Укаймеден. Дегустация таджина с кускусом в местных кафе добавляет колорита.

Оман: коралловые рифы и пустынные оазисы

Оман, недавно отменивший визы для россиян, позволяет находиться до 14 дней при наличии брони отеля, страховки и обратного билета.

«Отмена виз сделала Оман новым модным направлением», — подчеркнул Дмитрий Горин.

Песчаные пляжи Аль Джисса простираются на две тысячи километров, а дайвинг у берегов Маската открывает мир коралловых рифов с тропическими рыбами.

Экскурсии в оазис Вади Шааб с горной рекой знакомят с природой. Национальный музей Омана раскрывает историю султаната, а рынок Мутрах позволяет торговаться за ладан и серебряные украшения. Оптимальное время — сентябрь — апрель, когда температура не превышает +30 градусов (летом до +50 градусов).

Дегустация шува — мяса, запеченного в земляной печи, или поездка на джипе по дюнам Руб-эль-Хали дают незабываемый опыт.

Индонезия: релакс на Бали и древние храмы

Индонезия манит круглогодичным теплом и природой.

«Это направление для релаксации с множеством спа-отелей и йогой», — рассказал Дмитрий Горин.

Виза по прибытии (VoA) или электронная виза (e-VoA) оформляется на 30 дней с продлением до 60 через аэропорты Джакарты или Бали (загранпаспорт на 6 месяцев, обратный билет, бронь жилья). Пляжи Нуса Дуа на Бали идеальны для серфинга и дайвинга, а спа-отели Убуда предлагают йогу и массажи.

Храмовый комплекс Прамбанан на Яве раскрывает историю страны. Сухой сезон (апрель — октябрь) с температурой +30 градусов подходит для пляжного отдыха. Прогулки по рисовым террасам Тегаллаланг или дегустация рыбы кокода в кафе Нуса Дуа добавляют колорита.

Вьетнам: гастрономия и природные чудеса

Вьетнам стремительно набирает популярность, обходя Таиланд, принявший два миллиона россиян.

«Вьетнам предлагал три ключевых направления, включая Фукуок, и конкурировал с Таиландом по популярности», — напомнил Дмитрий Горин.

Без визы россияне могут находиться до 45 дней с загранпаспортом, действительным 6 месяцев, электронная виза на 90 дней доступна онлайн. Пляжи Нячанга с белым песком и коралловыми рифами привлекают дайверов, а Хойан сочетает колониальную архитектуру с морским отдыхом. Бухта Халонг с тысячами островков поражает природной красотой. Лучший период: ноябрь — апрель для юга, март — август для центра, октябрь — апрель для севера.

А дегустация фо бо в Нячанге или посещение плантаций жемчуга на Фукуоке запоминаются надолго.