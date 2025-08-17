В Беларуси сообщили о шестидневной очереди на польской границе

В настоящее время въезда в Польшу ожидают 4050 легковых автомобилей и 110 автобусов. Несмотря на предварительные договоренности о нормах пропуска, польские пограничники существенно сократили количество оформляемого транспорта.

На границе между Белоруссией и Польшей наблюдается значительное скопление автотранспорта, преимущественно белорусского, из-за крайне медленной работы польской стороны. Туристы, в том числе граждане европейских стран, вынуждены гораздо дольше созерцать приграничные окрестности, чем предполагалось изначально.

По информации Государственного пограничного комитета Белоруссии, более 4000 автомобилей скопилось у "Варшавского моста", на пропускном пункте белорусско-польской границе. За последние сутки пропускная способность сопредельной стороны существенно снизилась, увеличив среднее время ожидания в электронной очереди до шести суток и более.

В результате действий польских пограничных служб, обычные путешественники стали заложниками сложившейся ситуации. В настоящее время въезда в Польшу ожидают 4050 легковых автомобилей и 110 автобусов. Несмотря на предварительные договоренности о нормах пропуска, польские пограничники существенно сократили количество оформляемого транспорта. За последние 24 часа через пункт пропуска проследовало лишь 320 автомобилей из запланированных 1700 и 50 автобусов из 175. При этом, согласно данным с камер видеонаблюдения, движение в обратном направлении осуществляется без каких-либо задержек.

В связи с этим, путешественникам рекомендуется учитывать возможные задержки при планировании поездок и рассмотреть альтернативные маршруты.

