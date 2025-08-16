Почему китайские речные лайнеры удивляют не хуже китайских автомобилей

Не только китайские автомобили захватывают рынок – в России прочат настоящий бум спроса на туристические поездки в Китай. Один из самых необычных способов увидеть эту страну испытал на себе подписчик тг-канала «Крыша ТурДома» Валентин Ведякин. Недавно он побывал в круизе по Янцзы и вернулся в полном восторге, хотя у таких путешествий есть и свои минусы. Подробности – ниже.

Привет из прошлого

Первое, что удивило нашего читателя, – китайские речные круизы начинались с той же советской основы, что и у нас в стране. В 90-х КНР закупила три судна, построенных еще на верфях ГДР и предназначавшихся для поставки в СССР. Советский Союз приказал долго жить, а новой России от заказа пришлось отказаться из-за финансовых проблем – платить за круизные суда было нечем.

По китайской реке «советские» лайнеры ходили недолго – страна взялась за постройку собственного круизного флота. Один из теплоходов распилили на металлолом, другой продали Филиппинам, однако при транспортировке по морю он затонул (людей на борту не было, к счастью, обошлось без жертв). А третий до сих пор стоит на приколе в порту Ичан на реке Янцзы как память о прошлом.

Отель на реке

Собственные круизные лайнеры Китай стал строить с размахом. Янцзы – широкая, полноводная и глубокая, поэтому на ней можно использовать большие корабли. Если по российским и европейским рекам ходят только 2–4-палубные теплоходы, то в Китае – лайнеры, сравнимые по размерам с некрупными морскими – до 7 палуб.

Именно это одна из главных отличительных фишек. На больших лайнерах есть все возможности для создания самых комфортных условий. Например, на 7-палубном, рассчитанном почти на 400 пассажиров, Century Paragon, в круизе на котором побывал Валентин Ведякин, есть спа-зона с бассейном, большие кинотеатр и концертный зал, фитнес-зона, детская игровая комната.

Каюты просторнее, чем на морских круизных лайнерах. Даже у стандартных площадь 28–30 кв. м, как у хорошего гостиничного номера. Помимо большой двуспальной кровати, есть зона отдыха с диваном и креслами, в санузле – ванна, а не тесная душевая кабинка.

Каюты – с балконами, с которых открываются живописные виды на реку и берега.

4 ночи на Янцзы

Круиз был выбран относительно короткий – из Ичана до Чунцина. Плавание заняло 4 ночи. Предлагаются и более продолжительные варианты – до 10 дней.

Маршрут оказался чрезвычайно интересным, позволял увидеть как исторические, так и природные и урбанистические достопримечательности. Местами пейзажи напоминали норвежские фьорды со скалистыми берегами. Остановки ежедневно, в портах захода устраивались экскурсии.

Было увлекательно познакомиться с китайскими городами, поражающих своими масштабами и современной инфраструктурой. Особенно красивы ночные виды с реки на сверкающие яркой иллюминацией мегаполисы.

Круиз завершился в Чунцине – городе с населением 34 млн, считающимся самым большим в мире. Именно он знаменит открыточным видом: поезд метро проходит через тоннель, проложенный внутри жилого дома.

Сколько стоит речной круиз в Китае

А теперь о минусах. Ложка дегтя в китайских круизах – очень многие местные гиды слабо владеют русским языком, понять их зачастую непросто, и это надо иметь в виду туристам. Кроме того, как отметил в комментариях другой наш подписчик, в круизах по реке многое зависит от погоды и видимости.

Еще один минус – цена. Российские туроператоры обычно продают круизы по китайским рекам в комбинации с наземным размещением в Шанхае или Пекине. Индивидуальный тур продолжительностью от недели до 10 дней стоит от 4 тыс. долларов на двоих без учета авиабилетов. Удешевить поездку можно, если отправиться группой, но для этого нужно, чтобы набралось хотя бы 10 человек.

Так что круизы по китайским рекам – удовольствие пока не для всех, но перспективы у этого вида отдыха, как считают туроператоры, очень хорошие.