На Бали сгорел один из самых известных экокурортов острова Ulaman Eco Luxury Resort. Комплекс открыли всего 5 лет назад в джунглях деревни Бувит округа Табанан, недалеко от Чангу. С тех пор он разросся до 37 вилл из бамбука, древесины и утрамбованной земли, оформленных в стиле eco luxury. Несмотря на то что отель продвигают как «уникальный опыт уединения», домики возвели слишком близко друг к другу – это их и погубило.

Пожар начался днем в пятницу на участке, расположенном среди рисовых полей. Пламя охватило одну из построек, а сильный ветер перекинул его на другие сооружения. Сгорели 17 вилл – почти половина номерного фонда. Заявляется, что в момент возгорания никого из гостей и персонала на виллах не было, поэтому никто не пострадал.

Курорт пользуется популярностью, особенно у занимающихся духовными и физическими практиками: комплекс изначально задумывался в стиле ретрит. Большинство туристов отзываются о нем положительно.

«Неплохое место», – отмечают и подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Но некоторые указывают на чрезмерную «экологичность»: очень много насекомых, которые не всегда остаются снаружи, в номерах бывает плесень.

Добавим, что недельные пакеты в Ulaman Eco Luxury Resort на конец августа – начало сентября для двух человек с вылетом из Москвы предлагались по цене от 500 тыс. руб.

