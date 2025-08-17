Абхазия стала привлекательнее Турции для российских туристов

Абхазия обошла Турцию по привлекательности для российских туристов

Абхазия заняла лидирующие позиции среди туристических предпочтений россиян, опередив Турцию. Резкий рост цен на турецком направлении сделал отдых там менее доступным для многих.

© РИА Новости

Турецкие отели значительно увеличили цены, стремясь компенсировать потери предыдущих лет. Это отпугнуло значительную часть российских туристов, для которых Турция традиционно была местом качественного и доступного отдыха. Теперь стоимость отдыха в Турции сравнима с поездками в Европу, что стало непозволительно дорого для многих.

При этом Абхазия, предлагающая бюджетные туры и отсутствие визовых требований, стала вынужденной альтернативой для некоторых туристов. Однако отдых там часто сопровождается проблемами: устаревшая инфраструктура, низкий уровень сервиса, трудности с санитарией и навязчивость местных жителей.

Египет занял третье место по популярности среди российских туристов, также благодаря относительно доступным ценам.