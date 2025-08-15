Туристов предупредили об опасности, которая ждет их в Таиланде

Жителей Таиланда и находящихся в королевстве туристов, в том числе россиян, предупредили об опасности — в пляжной стране Азии ожидаются сильные ливни, которые могут вызвать наводнения. Об этом сообщает метеорологический департамент Таиланда (TMD).

Уточняется, что осадки могут быть вызваны юго-западным ветром, который будет преобладать над Андаманским морем (западное побережье Таиланда).

«В период с 15 по 18 августа люди в Таиланде должны остерегаться сильных дождей, которые могут вызвать наводнения и разливы», — сказано в предупреждении.

Также всем кораблям предписано осуществлять навигацию с особой осторожностью и избегать плохой погоды. Маломерные суда должны оставаться на берегу.

Кроме того, издание The Phuket News пишет, что центральное управление по предупреждению и смягчению последствий стихийных бедствий (CDMC) объявило о введении на Пхукете усиленного режима наблюдения за возможными стихийными бедствиями с 15 по 17 августа. Так, водохранилища, заполненные более чем на 80 процентов, будут контролировать на предмет риска перелива.

Ранее сообщалось, что мощный тайфун Випха (Wipha) обрушился на Гонконг и нарушил жизнь региона. Из-за стихии более двух десятков человек обратились к медикам.