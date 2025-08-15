Законны ли медосмотры российских туристов в аэропорту Антальи

История российских туристов, которых заставили за 120 евро проходить медосмотр перед вылетом из Антальи, вызвала бурную дискуссию у подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома». Напомним, сотрудники аэропорта отправили наших соотечественников в медпункт, заметив на лице ребенка следы комариных укусов и заподозрив инфекционное заболевание.

Выяснилось, что случай не единичный.

«Мои туристы жаловались на такое в июле, также в аэропорту Антальи не пускали без справки – у девочки пластырь был на подбородке (страховой случай, разбила подбородок – наложили швы). На стойке регистрации упорно спрашивали, что под пластырем? Мол, идите возьмите справку, что вам разрешено лететь, иначе не допустим на рейс», – поделилась турагент.

А вот еще одна история: «У нас случай в прошлом году был в Анталье. Поранил голову ребенок, авиакомпания сказала, что без осмотра за 100 долларов не допустит на рейс. Пришлось заплатить».

Подписчики обратили внимание, что расценки на медосмотр в турецких аэропортах «плавающие» – в некоторых ситуациях это обойдется в 30 долларов, в других существенно дороже.

«У ребенка на ножках было аллергическое раздражение и на стойке регистрации отправили за справкой к врачу. Туристы заплатили 140 евро», – привела пример еще одна участница обсуждения.

В любом случае эти расходы, как правило, берет на себя страховая компания – они подходят под страховое покрытие как амбулаторный визит к врачу.

Особый случай, если опасный диагноз в аэропорту подтвердится и турист вынужден будет задержаться в Турции на лечение. Либо придется ждать результатов анализов. Один из подписчиков рассказал, что перед вылетом у 8-месячного ребенка заметили точку на щеке, отправили к доктору, тот взял анализы и заставил ждать результатов 3 дня. Мать с ребенком положили в госпиталь, отец снял номер в отеле неподалеку. В итоге подозрения не подтвердились, туристов отпустили. Лишние расходы составили более тысячи долларов. Впрочем, такого рода случаи могут попадать под страховку.

«Полис еще действует, пока турист не вернется в Россию, случай произошел в последние часы срока страхования, а наша ответственность – в пределах страховой суммы, даже если полис закончился. Главное, что событие произошло в период страхования, пусть даже в последние часы или минуты», – прокомментировала TourDom.ru руководитель филиала «ЕВРОИНС Туристическое страхование» Юлия Алчеева.

Что касается законности подобного рода медицинских проверок в аэропортах, то основания есть. Причем последнее слово за авиакомпанией.

«Могут не пустить в самолет с болезнями, которые требуют карантина, – “детские инфекции” и “опасные заболевания”, например ветрянка, корь, краснуха, оспа, холера, ковид и пр. Да и в целом не посадят без медицинского протокола и разрешения fit-to-fly (разрешения к полету. – Ред.), если увидят гипс, костыли, визуальные признаки нездоровья. Тут вопрос первый – заразный или нет, а второй – насколько перелет разрешен и с каким сопровождением», – отметила Юлия Алчеева.

Ранее мы написали, что семью российских туристов не хотели сажать на рейс из Турции из-за комариных укусов на лице ребенка. Медосмотр в аэропорту обошелся в 100 долларов США.