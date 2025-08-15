В КНДР предложили гольф-тур для элиты и дипломатов

С 10 по 15 сентября российские туристы впервые отправятся в уникальный гольф-тур по Северной Корее. В программе – трехдневное пребывание в престижном клубе в 27 км от Пхеньяна с одним из самых больших полей в Азии, а также экскурсии по столице КНДР.

«В 2025 году мы наконец согласовали гольф-тур для российских туристов. Они отправятся в очень интересное место, где подготовлены профессиональные поля для гольфа, профессиональное оборудование», – рассказали в туркомпании, организующей поездки.

Отмечается, что тур позиционируется как эксклюзивный специализированный продукт и не входит в программу стандартных групповых поездок в КНДР.

Гольф-клуб произведет впечатление как на любителей, так и на профессиональных игроков. Гостей ждет не только игра на превосходном поле, но и комфортабельное размещение в уютных коттеджах на живописном берегу озера. Инфраструктура клуба включает современный спортивный комплекс с бассейном, массажным кабинетом и спа-зоной, а также несколько высококлассных ресторанов для полноценного отдыха после игры.

На сегодня в Северной Корее функционируют всего два гольф-клуба. Российским туристам доступен пхеньянский комплекс, который был построен в 1987 году при содействии японских специалистов. Его игровые характеристики впечатляют: 18 лунок (пар 72), протяженность трассы 7 км (что делает его одним из самых длинных полей в Азии), общая площадь 120 гектаров, включая 45 гектаров ухоженных «гринов».

В настоящее время основными посетителями клуба являются дипломатические работники, немногочисленные иностранные туристы и представители северокорейской элиты. По статистике, ежедневно поле принимает не более 40 игроков.

Напомним, поездка в КНДР обещает необычные впечатления, но требует соблюдения жестких норм. Платный Wi-Fi, запрет на фотографии и контроль за каждым шагом – реалии северокорейского туризма.