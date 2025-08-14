Турист попытался унести с собой в качестве сувенира куски улицы

Турист посетил итальянский город Помпеи, являющийся объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, и попытался унести с собой в качестве сувенира каменные части улицы. Об этом сообщает телеканал Videonola.

Инцидент произошел в вечернее время. Гид вел экскурсию по древнему городу, погребенному под слоем вулканического пепла, и в какой-то момент заметил подозрительное поведение 51-летнего туриста из Шотландии. Тот несколько раз наклонился, чтобы подобрать камни с мостовой и сложить их в рюкзак.

Экскурсовод быстро понял, что мужчина пытается украсть элементы памятника Римской империи, поэтому незамедлительно обратился к администрации парка и итальянской частной службе безопасности (корпус карабинеров).

Через несколько минут мужчину задержали вне территории археологического парка. В его рюкзаке нашли пять камней с мостовой и фрагмент кирпича, которые он вынес. Древние артефакты были возвращены в город.

Ранее румынский турист попытался вынести куски мрамора из Афинского Акрополя и попался полиции. Позже он заявил, что якобы не знал о том, что брать куски мрамора незаконно.