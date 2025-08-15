Йога, горные лыжи и пляжи: Индия зовет российских туристов

15 августа Республика Индия отмечает День независимости. В этот день в 1947 году первый индийский премьер-министр Джавахарлал Неру поднял национальный флаг над Красным фортом в Дели, ознаменовав обретение страной суверенитета от Соединенного Королевства. Чем сегодня живет Индия? Как и по каким направлениям развиваются отношения между нашими странами? Что республика готова предложить туристам из России? Об этом и не только в интервью «Парламентской газете» рассказал чрезвычайный и полномочный посол Индии в России Винай Кумар.

— Господин посол, по каким направлениям развивается сегодня российско-индийское сотрудничество? Чего удалось достичь? В каких сферах есть потенциал для дальнейшего наращивания двустороннего взаимодействия?

— Основными направлениями сотрудничества Индии и России являются торговля, энергетика, безопасность, взаимодействие по стратегическим вопросам, а также в области культуры. Наши отношения настолько развиты и многогранны, что все сферы имеют большое значение.

Потенциал для дальнейшего расширения двусторонних связей можно увидеть в экономическом сотрудничестве между нашими странами. Так, увеличение индийского экспорта в Россию в таких сферах, как фармацевтика, сельское хозяйство и текстильная промышленность, поможет исправить существующий торговый дисбаланс. В частности, речь идет о поставках в РФ манго, других фруктов и овощей, морепродуктов, мяса крупного рогатого скота. Мы заинтересованы в расширении взаимодействия с российской стороной по выдаче всех необходимых санитарных и фитосанитарных сертификатов для индийских экспортеров агропродукции.

Квалифицированные специалисты из Индии, особенно в сфере информационных технологий, здравоохранения и машиностроения, способны удовлетворить спрос в рабочей силе в России и углубить наше взаимодействие. Еще одно приоритетное направление — расширение энергетического сотрудничества за счет наращивания инвестиций. Индия — один из участников проекта «Сахалин», индийские компании инвестируют также в разработку месторождений в Томской области. Нефть и газ — это основная область энергетического сотрудничества между нашими странами.

Осуществляется взаимодействие в сфере ядерной энергетики. С участием России ведется строительство третьей очереди энергоблоков на АЭС «Куданкулам» на юге Индии. Мы заинтересованы в налаживании сотрудничества с Россией в сфере совместных исследований и разработок реакторов малой мощности. Среди направлений энергетического сотрудничества стоит также упомянуть о ветроэнергетике и водородном топливе.

Наконец, многообещающим выглядит потенциал взаимодействия между нашими странами в транспортно-логистической сфере. Один из проектов, над которым мы уже работаем, — это Международный транспортный коридор «Север — Юг» через Иран. Индия проявляет интерес к планам России по развитию Северного морского пути. В конце 2024 года официально запущен Восточный морской коридор, который связывает российский порт Владивосток с индийским Ченнаи. По мере дальнейшего наращивания объемов российско-индийской торговли станут экономически выгодными новые транспортные коридоры.

Кроме того, Индия заинтересована в расширении воздушного сообщения между нашими странами, появлении новых прямых авиарейсов, связывающих различные российские и индийские города. Каких-либо ограничений на правительственном уровне в этом вопросе нет. Дело за авиакомпаниями.

— Что вы ожидаете от предстоящего визита Президента России Владимира Путина в Индию в этом году?

— Наши ожидания просты: дальнейшего укрепления двусторонних связей. Индийский премьер-министр пригласил российского президента посетить республику для участия в 23-м ежегодном саммите Индия — Россия. Президент Путин принял приглашение. Согласно обычной практике, даты визита будут определены по дипломатическим каналам. Когда она будет определена, мы сделаем официальное заявление.

Тем временем мы продолжаем работу по расширению и укреплению различных аспектов наших двусторонних отношений во всех областях, включая политику, безопасность, оборону, торговлю и экономику, науку и технологии, культуру и связи между людьми.

— Одно из ключевых направлений российско-индийского сотрудничества — торгово-экономические связи. Каковы, на ваш взгляд, дальнейшие перспективы взаимодействия наших стран в этой сфере?

— Индия и Россия уделяют значительное внимание развитию торгово-экономических связей. В 2024/25 финансовом году объем двусторонней торговли составил 68,7 миллиарда долларов США.

Мы стремимся сохранить устойчивый рост товарооборота, достигнутый в последние годы. К 2030 году стороны нацелены достичь показателя в 100 миллиардов долларов США в двусторонней торговле. Тем не менее остаются некоторые моменты, над которыми нам следовало бы работать для дальнейшего развития двусторонних деловых связей. В приоритете — решение проблем, связанных с логистикой и транспортной взаимосвязанностью между нашими странами.

На мой взгляд, для укрепления двусторонних торгово-экономических отношений можно было бы предпринять следующие шаги. Так, речь идет о работе по достижению более сбалансированной торговли путем увеличения поставок товаров из Индии, об устранении нетарифных торговых барьеров и либерализации двусторонней торговли. Важно поддерживать ключевые факторы, способствующие торговле, как, например, логистика и связь, для повышения эффективности транзакций. Следовало бы также добиваться, чтобы страхование, финансирование торговых операций и платежные системы поддерживали и способствовали торговле между нашими странами.

Среди других возможных мер: оптимизация таможенных процедур с использованием интеллектуальных цифровых систем, наращивание сотрудничества в таких энергетических секторах, как атомная энергетика, нефтепереработка и нефтехимия, укрепление взаимодействия в области развития инфраструктуры, транспортного машиностроения и других отраслей промышленности. Действенными шагами могут стать содействие выходу индийских и российских компаний на рынки друг друга, а также продвижение инвестиций и совместных проектов в области цифровой экономики, науки и исследований, кибербезопасности и искусственного интеллекта.

Наряду с этим развитию двусторонних связей будет способствовать укрепление сотрудничества в таких областях, как здравоохранение и безопасность медицинской деятельности, образование, культура, туризм. Крайне важным представляется продвижение нашего взаимодействия в сфере трудовых ресурсов, которое может принести значительную взаимную выгоду и способствовать дальнейшему углублению двусторонних связей, с использованием кадровых ресурсов Индии и технического опыта России.

— Соединенные Штаты грозят ввести 100-процентные торговые тарифы против стран, покупающих российскую нефть. Как Индия, которая в значительных объемах импортирует углеводороды из России, воспринимает подобные заявления?

— Приоритет индийского правительства — обеспечение энергетической безопасности республики и населения страны. Такой подход необходим также для экономического роста национальной экономики, социально-политической стабильности и благополучия Индии в целом. Потребность в энергосырье определяется на основе таких факторов, как доступность, стоимость и возможность транспортировки.

В этом плане Индия, как развивающаяся страна, исходит из своих собственных интересов и выбирает те варианты, которые больше всего отвечают национальным потребностям. При этом важно обеспечить стабильность на мировом энергетическом рынке. Если из него исключить крупного экспортера, то это приведет к дестабилизации ситуации и возникновению различных проблем, как, например, рост цен на сырье, высокая инфляция и прочее. Пострадают также международная торговля и энергетический рынок. Именно об этих вызовах мы говорим публично и доводим свои опасения до всех партнеров.

— Как продвигается межпарламентское сотрудничество между нашими странами?

— Межпарламентская комиссия, сопредседателями которой являются председатели Народной палаты (нижней палаты парламента Индии. — Прим. ред.) и Государственной Думы, играет ключевую роль в содействии парламентскому сотрудничеству. Уже проведено пять заседаний данной структуры.

У Индии и России есть богатый опыт плодотворных обменов на уровне законодательных органов. Так, в феврале республику с официальным визитом посетил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Помимо двусторонних встреч российская парламентская делегация приняла участие в работе пленарных заседаний Совета штатов и Народной палаты парламента Индии. В октябре 2023 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во главе делегации Федерального Собрания России посетила Нью-Дели для участия в парламентском форуме «Большой двадцатки», в которой тогда председательствовала Индия.

После теракта в окрестностях города Пахалгаме на севере республики и последующего проведения индийской стороной военной операции «Синдур» межпартийная делегация парламента Индии в мае посетила Россию. В ходе поездки законодатели проинформировали российских коллег о единой решимости Индии и ее принципе нулевой терпимости к терроризму во всех его формах и проявлениях. В конце июня глава комитета по внешним связям парламента Индии Шаши Тхарур в ходе своей поездки в Москву провел консультации с председателем Комитета Государственной Думы по международным делам Леонидом Слуцким и вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым. А в июле прошлого года спикер Народной палаты парламента Индии Ом Бирла возглавил индийскую делегацию на X Парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге.

Сейчас мы ожидаем визит в Индию первого заместителя председателя Совета Федерации Владимира Якушева, который возглавляет группу по сотрудничеству СФ с Советом штатов индийского парламента.

— В чем вы видите преимущества БРИКС как многосторонней платформы Глобального Юга (ГЮ)? Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития данной площадки взаимодействия?

— В настоящее время мир переживает значительную экономическую, политическую и культурную перестройку, в той степени, когда уже можно говорить о реальной многополярности. Понятно, что БРИКС обладает потенциалом внести позитивный вклад в обеспечение глобальной стабильности, одновременно способствуя формированию многополярного мира. Заслуживает также внимания роль организации в активном продвижении реформ глобального управления.

Индия уже трижды в период с января 2023 года по август 2024 года принимала саммиты «Голос Глобального Юга». Мы прилагаем постоянные усилия для продвижения мнения этих стран на мировой арене. Упомянутые саммиты — это практическая демонстрация древнеиндийской философии «Одна земля, одна семья, одно будущее».

БРИКС следует уделять первостепенное внимание надеждам, устремлениям и ожиданиям государств Глобального Юга. С 2024 года в состав этого международного форума вошли отдельные страны Африки. А с текущего года к его работе в качестве стран-партнеров присоединились несколько государств ГЮ. Кроме того, БРИКС может сыграть ключевую роль в стимулировании экономического роста стран Глобального Юга, в том числе благодаря своим усилиям по упрощению процедур торговли в сельском хозяйстве, созданию устойчивых цепочек поставок, электронной торговле и формированию специальных экономических зон.

В 2026 году Индия будет председательствовать в БРИКС. Премьер-министр Нарендра Моди заявил в этой связи: «Под председательством Индии мы будем работать над тем, чтобы придать БРИКС новую форму. БРИКС будет означать укрепление устойчивости и инноваций в целях сотрудничества и устойчивого развития. Точно так же, как во время нашего председательства в «Большой двадцатке» мы уделяли приоритетное внимание в повестке дня вопросам Глобального Юга, так и во время нашего председательства в БРИКС мы будем продвигать этот форум в духе человекоцентричности и гуманизма».

— Как идет диалог по созданию зоны свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом? Планирует ли Нью-Дели заключить соответствующее соглашение?

— Мы рассматриваем перспективу заключения соглашения о свободной торговле с ЕАЭС. Это соответствует целям Индии по укреплению экономического взаимодействия и диверсификации торговых отношений. Евразия — чрезвычайно важный регион для Нью-Дели. Мы рассчитываем на дальнейшее продвижение переговоров таким образом, чтобы способствовать взаимной экономической выгоде и укреплению связей между нашими регионами.

— Какие направления отдыха предлагает сегодня Индия туристам из России?

— Республика активно работает над привлечением большего числа путешественников из России посредством различных инициатив. Мы наблюдаем рост туристических обменов между двумя странами. Индийские региональные и национальные организации регулярно участвуют в профильных туристических выставках. Мы активно демонстрируем разнообразие индийской культуры и «единство в многообразии».

Индия заинтересована в российских туристах. Туризм — одна из важных областей национальной экономики, которая создает рабочие места и способствует развитию инфраструктуры. Очень важно также, чтобы люди обменивались опытом, узнавали культуру друг друга. Богатый ландшафт Индии предлагает прекрасные туристические направления на любой вкус. Здесь есть пышные зеленые леса, красивые острова, жаркая пустыня, захватывающие дух горы и горные лыжи, экотуризм, дикая природа, разнообразные культурные объекты и многое другое.

Кроме того, в июле во взаимодействии с правительством Москвы мы впервые организовали фестиваль индийской культуры и традиций «Бхарат Утсав» на Манежной площади в центре российской столицы. Внимание к мероприятию было ошеломляющим — фестиваль, который длился девять дней, посетили порядка 850 тысяч человек. Мы верим, что подобные инициативы будут способствовать дальнейшему развитию туризма.

— Какие советы вы дали бы путешественникам из России? Что бы вы порекомендовали им посетить?

— На мой взгляд, Индия — это страна, где есть все. Она очень похожа на этот мир: все, сразу и бесконечно! Мой совет простой: посетите Индию и оцените ее красоту во всей полноте. Каждый волен выбирать для себя то, что ему по душе. Но Индия может предложить все что угодно: от пляжей до снега в горах, от разнообразной кухни до современной моды, от йоги и аюрведы до доступного здравоохранения, от высоких технологий до духовности.

— С учетом роста турпотока, когда в Индии могут начать принимать карты российской платежной системы «Мир»?

— У нас есть рабочая группа по банковским вопросам и финансам, в которую входят представители заинтересованных ведомств двух стран. В настоящее время обсуждаются технические аспекты системы обмена сообщениями, а также механизма оплаты.

Тем временем банки, имеющие филиалы в Индии, упрощают проведение транзакций для различных категорий путешественников, включая студентов и туристов.

— Вы работаете в России чуть более года. Какие у вас впечатления от пребывания в российской столице?

— Отношения между нашими странами носят глубокий и всесторонний характер. Для меня большая честь работать послом в России. С учетом интенсивного рабочего графика российская столица не дает мне заскучать.

Москва — очень динамичный город, который может многое предложить как ее гостям, так и жителям. Мне особенно нравятся культурные мероприятия в российской столице. Люблю также посещать парки.