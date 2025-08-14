Рейсы EgyptAir задерживаются на 20 часов

Почти на сутки перенесла рейс MS 728 из Москвы в Хургаду авиакомпания EgyptAir. Об этом редакции рассказала пассажирка, приехавшая в аэропорт Домодедово, ориентируясь на вылет по расписанию – в 01:15 24 августа.

© РИА Новости

Однако отправление Airbus А330 отложили сначала на 04:00, затем на 09:00, потом на 16:30. Пока туристы, проживающие в Москве, раздумывали, ехать им домой или оставаться в терминале, рейс снова сдвинули «вправо», на этот раз на 21:30. Перевозчик разместил в гостинице пассажиров, кому это потребовалось.

«Отвезли в отель в 5 минутах от аэропорта, хорошо покормили», – написала туристка.

По всей видимости, причина сбоя в расписании – неприбытие в Москву борта EgyptAir из Шарм-эль-Шейха. Он должен был привезти туристов из Египта рейсом MS 727 вчера в 23:45, теперь его ожидают в Домодедово сегодня в 20:00. Туристы отдыхающие на курорте, уже приехали в аэропорт, когда появилась информация о переносе вылета с 17:45 на 20:15. Затем рейс и вовсе сняли, а пассажиров отвезли в отели.

«Дали хороший номер в "Пик Альбатрос Аквапарк" в Хадабе, был поздний ужин, отдыхаем», – рассказали россияне. Утром людей доставили в аэропорт, рейс вылетел в итоге в 13:30, с 20-часовой задержкой.

Добавим, завтрашний MS 728 из Москвы в Шарм-эль-Шейх, судя по онлайн-табло аэропорта, также задержится. Вместо 03:10 вылет намечен в 09:00.

