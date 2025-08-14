В РСТ сообщили о росте турпотока за рубеж

Туристический поток россиян за рубеж летом этого года вырос в среднем примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в лидерах Абхазия и Турция. Об этом сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский на пресс-конференции в ТАСС.

© РИА Новости

«Очень хороший рост выездного туризма. В средних цифрах он выражается в объеме примерно 20% к показателям прошлогодним. Безусловно, лето не закончилось, и бархатный сезон еще впереди, поэтому будем наблюдать и потом выйдем уже с окончательными цифрами», — сказал он.

По словам главы РСТ, за год произошли изменения в структуре спроса. В частности, Абхазия опередила Турцию в рейтинге востребованных зарубежных направлений и заняла первое место.

«Важным фактором, повлиявшим на рост интереса к Абхазии, стало открытие после 30-летнего перерыва авиационного сообщения», — объяснил эксперт.

Далее в рейтинге следует Египет. Несмотря на жаркий климат в стране летом, интерес к направлению за год вырос более чем на 40%. Также в топ востребованных направлений вошли ОАЭ. Кроме того, высоким спросом пользуются поездки на Мальдивы, в Тунис, Малайзию, Венесуэлу.