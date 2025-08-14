Туристам могут сократить квоты на выдачу испанских виз

В визовых чатах вновь поползли слухи, что испанский визовый центр BLS Spain Russia сократит квоты на выдачу виз. На этот раз датой икс называют грядущий понедельник, 18 августа. Если верить инсайдерам, теперь офисы ВЦ будут принимать не более 30 человек в день по общедоступной записи. Также уменьшат поток заявителей и от агентств, которые заносят документы без посещения клиентом ВЦ:

«Для всех – не только наших подач – квота без записи в офисе будет не больше 15 в день».

Это уже не первая подобная новость. Примерно месяц назад испанцы уже грозились уменьшит поток, но тогда произошел откат назад:

«Визовый центр объявил о введении квоты на прием заявлений, одновременно повысив стоимость допуслуг. Однако через несколько дней квоты отменили, а цена так и осталась выше, чем прежде», – напоминают визовики.

Испанский шенген по-прежнему удается получить наиболее оперативно. В среднем документы рассматривают около месяца. Некоторым приходится ждать до 6 недель. Сейчас розданы все слоты до конца августа во всех городах присутствия. В ближайшее время должны добавить в систему запись на сентябрь.

Из-за возможного сокращения квот некоторые агентства-помогаторы уже рассматривают возможность переориентировать туристов на другие лояльные страны. По сути дела, это только две – Франция и Италия:

«В Испанию будем подавать только единицы, и то под вопросом. Если все начнут разбегаться по другим странам, то и там начнут сроки меняться».

Ранее TourDom.ru писал, что у визового центра Франции появились нововведения при записи на шенген, которые помешали как перекупщикам, так и порядочным туристам.