Изменится ли спрос на поездки в Аляску после саммита Путина и Трампа

Встреча президентов России и США в Аляске не повлияет на интерес россиян к этому направлению, заявила «Газете.Ru» представитель туркомпании «Миракль» Оксана Жук.

По ее словам, спрос на туры туда изначально минимален, а поездки носят сезонный характер и организуются в основном летом небольшими русскоязычными группами. Жук уточнила, что Аляска для российских туристов — вторичное направление после основных маршрутов по США.

Чаще всего ее комбинируют с поездками по восточному или западному побережью, а также с посещением Йеллоустоуна. По данным туроператора, текущие летние туры на Аляску были распроданы еще в июне, а группы обычно насчитывают до десяти человек.

Внутренний туризм на Аляске ориентирован преимущественно на американцев, для которых этот штат — популярное место отдыха. Эксперт добавила, что российские туристы получают американские визы в основном в странах СНГ, а прямого потока поездок в США сейчас нет. Добраться туда можно без проблем через Стамбул или Доху, передает «Радиоточка НСН».