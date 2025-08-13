Мессенджер Max протестировали в международных звонках

Ограничение звонков через WhatsApp и Телеграм, которое сегодня подтвердили в Роскомнадзоре, вновь вызвало вопросы – какие есть альтернативы для туристов быть на связи за рубежом.

© РИА Новости

Корреспондент «ТурДома», который сейчас находится в Египте, решил протестировать отечественный Max. Из Хургады удалось соединиться через Wi-Fi с коллегой в России, который также установил себе новое приложение. Кроме голосового общения, работает и видеосвязь. Для чистоты эксперимента был сделан звонок и в обратном направлении – из РФ в Египет. Он также прошел успешно.

Воспользоваться Max можно только при наличии российского или белорусского номера телефона. Однако авторизация доступна на нескольких устройствах, что удобно. В частности, в Египте туристы нередко приобретают местные сим-карты с пакетом для выхода в интернет, чтобы не зависеть от отельного вайфая. Таким образом, зарегистрироваться надо на номер РФ, а использовать пакет трафика иностранного мобильного оператора.

Новое приложение подойдет для общения с родственниками на родине. А вот как быть с иностранцами? Не факт, что национальный мессенджер будут готовы установить сотрудники зарубежных отелей и принимающих компаний, тем более что для начала им понадобятся российские телефонные номера. Иностранцам привычнее общаться с туристами и партнерами из России через популярные международные сервисы, где нет таких сложностей. Поэтому вопрос о том, сможет ли Max стать полноценной заменой, остается открытым.

Ранее TourDom.ru писал, что не все турагенты и туристы готовы переходить на новый российский мессенджер Max. Причины разные: одни не хотят расставаться с привычными сервисами, другие пока не в восторге от новинки, третьи о нем вообще ничего не слышали.