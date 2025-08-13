Россияне заскучали по рейсам на египетский курорт

Туристы в телеграм-канале «Крыша ТурДома» интересуются, когда могут появиться прямые рейсы из России на египетский курорт Марса-Алам.

Туроператоры и авиакомпании не смогут организовать перелет. Дело в том, что аэропорт Марса-Алам не прописан в межправительственном соглашении о регулярном авиасообщении. Перевозчикам разрешено выполнять рейсы из России только в три аэропорта Египта – Каир, Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Именно они по итогам проверки, проведенной российскими специалистами, признаны соответствующими всем требованиям авиационной безопасности. Чтобы поставить перевозку в новый аэропорт, властям РФ и Египта придется провести серьезную подготовку.

Насколько нужны российским туристам рейсы по этому маршруту? Мнения туроператоров разделились. Курорт расположен к югу от Хургады, интересен богатым подводным миром и немноголюдными пляжами, его предпочитают любители дайвинга и снорклинга.

«У Марса-Алама хороший потенциал, но он нуждается в продвижении на нашем рынке», – отметили в «Интуристе».

В других туркомпаниях уверены, что необходимости ставить прямые чартерные перелеты до Марса-Алама нет. Они отмечают: выбор отелей здесь намного меньше, чем в популярной у туристов Хургаде.

«При запуске рейсов может возникнуть дефицит мест, – пояснили в туроператоре Anex. – Объема существующих программ в Шарм-эль-Шейх и Хургаду достаточно».

К тому же и сейчас на курорт могут поехать все желающие. У туроператоров доступны туры в Марса-Алам с перелетом в Хургаду и трансфером до отелей. Правда, из-за длительного переезда, от 3,5 до 4 часов, стоимость такого турпакета выше, чем в другие регионы Египта.

Помимо традиционных Хургады и Шарм-эль-Шейха, российские туроператоры отправляют клиентов на средиземноморский курорт Египта – Эль-Аламейн. Лететь из Москвы предлагают на рейсах «Аэрофлота» в Каир или на самолетах Southwind с пересадкой в Анталье.