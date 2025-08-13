В Латвии планируют запретить автобусные рейсы в РФ и Белоруссию

Власти одной страны Прибалтики воспротивились групповым поездкам туристов на экскурсии в Россию. Об этом сообщает LSM.

По данным источника, сотрудники Министерства сообщения Латвии предложили с 15 октября запретить нерегулярные автобусные рейсы в Россию и Белоруссию. Ограничения коснутся поездок по заранее спланированному маршруту, в том числе на экскурсии, мероприятия и спортивные игры.

Ранее путешественник Алексей Кутовой пообщался с переехавшими за границу соотечественниками и описал несколько стран Европы фразой «максимально не рады эмигрантам из России». Он отметил, что жителей Латвии и Эстонии раздражает, что россияне не хотят учить их языки.