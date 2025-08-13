Как изменится система «все включено» в турецких отелях

Президенту Турции Реджепу Эрдогану представят доклад, в котором предложат изменить формат шведского стола в отелях и ресторанах для сокращения количества пищевых отходов. Могут ли отменить систему «все включено» в турецких отелях и не снизит ли это интерес российских туристов к отдыху в стране, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.

Почему хотят отменить систему «все включено»

Ежегодно в Турции утилизируется около 23 миллионов тонн пищевых отходов, примерно 35 процентов овощей и фруктов выбрасывают, прежде чем они успевают попасть на стол. Подобная утилизация продуктов приводит к росту их цен и к высокой инфляции в стране.

В связи с этим совет по сельскохозяйственной и продовольственной политике администрации президента разрабатывает соответствующий отчет, в котором предлагается заменить систему «все включено» форматом «а-ля карт», когда туристы заказывают еду по меню. Документ сначала покажут Эрдогану, а затем передадут в турецкий парламент. Депутаты разработают меры, которые помогут в борьбе с пищевыми отходами. Ожидается, что они будут готовы в течение двух месяцев.

Как изменится система «все включено»

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин подчеркнул, что система «все включено» — это не только еда и напитки в неограниченном количестве, но и клубная система отдыха, которая привлекает семейных туристов, особенно аквапарками, детскими и спортивными клубами, программой анимации на территории отеля.

«Она очень выгодна как отелям, так и туристам, потому что позволяет зафиксировать бюджет. Также помогает развиваться крупным гостиничным комплексам», — отметил эксперт.

По его словам, дискуссия об отмене системы «все включено» продолжается последние 20 лет. Только за этот год в Турции в седьмой раз поднимают вопрос об отмене системы «все включено» в отелях и ресторанах.

«Как официальный представитель Российского союза туриндустрии я могу опровергнуть информацию о планах отменить систему "все включено". В данном случае власти Турции хотят не полностью исключить шведский стол, а развивать формат "а-ля карт", когда гости заказывают еду по меню», — объяснил Горин.

Как рассказал специалист, российские туристы активно пользуются форматом «а-ля карт», когда приезжают на отдых в турецкие отели, и часто даже предпочитают эту систему питания шведскому столу.

«Последние годы мы, наоборот, фиксируем, что российские туристы с удовольствием бронируют в отелях с системой "все включено" рестораны "а-ля карт" по меню. Это позволяет получить персонализированное обслуживание официантом и самостоятельный выбор блюд от шеф-повара, что более привлекательно для наших туристов», — заявил собеседник «ВМ».

Большое количество пищевых отходов — это вопрос к операционному управлению отельных компаний, которые должны более рационально использовать продукты питания и снизить объем утилизируемой пищи, добавил Горин.

Согласно информации местного министерства туризма, в первой половине года в страну приехали 2,6 миллиона российских туристов, что на три процента меньше, чем за тот же период в прошлом году. Дело в том, что в начале лета владельцы отелей в Турции подняли цены на размещение в номерах, и из-за этого туристы оказались не готовы ехать в страну. В августе в связи с падением спроса местные отельеры снизили цены.