Турецкая авиакомпания запретила использование на борту пауэрбанков

Турецкая авиакомпания AJet вслед за другими крупными зарубежными перевозчиками запретила использование на борту пауэрбанков. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

© Lenta.ru

Уточняется, что такое решение было принято после соответствующей рекомендации Генерального управления гражданской авиации Турции (SHGM). Теперь в самолеты нельзя проносить в ручной клади портативные зарядные устройства с литиевыми батареями, а также электронные сигареты, запасные или внешние аккумуляторы.

Аналогичные решения ранее приняли авиакомпании Turkish Airlines и Pegasus Airlines, а также другие.

Ранее самолет Asiana Airlines развернулся в небе из-за мужчины, уронившего пауэрбанк между кресел. Бортпроводники не смогли достать устройство.