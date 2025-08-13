Женщина забронировала сарай вместо роскошного дома

Британская туристка забронировала роскошное жилье в графстве Ноттингемшир в Англии, но по приезде оказалась поражена увиденным. Женщина рассказала о произошедшей истории в TikTok, на нее обратило внимание издание The Sun.

Джейд Рэтбоун с семьей планировала остановиться в красивом доме из дерева, окруженном лесом. По прибытии женщина обнаружила сарай без мебели.

По словам Рэтбоун, она невнимательно прочла объявление и сделала поспешные выводы. Она призналась, что не читала полного описания и не смотрела на другие фотографии.

Чтобы спасти отдых, туристка приняла решение купить в сарай мебель. Проживание обошлось ей в 348 фунтов стерлингов (около 37,5 тысячи рублей), что дороже, чем сумма, которую она могла бы потратить на отель.

Видео Рэтбоун в TikTok с рассказом о произошедшем быстро стало популярным и собрало более 1,3 миллиона просмотров.

Ранее другая британская туристка поверила в фото роскошного отеля на Бали на сайте, но в итоге оказалась в заброшенном здании. Номера были в ужасном состоянии, при этом сайт изобиловал красивыми кадрами, а также множеством положительных отзывов постояльцев.