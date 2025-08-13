Сколько стоят зарубежные морские круизы

Европа летом стоит гораздо дороже других круизных направлений – от 1200 евро за неделю, заявил НСН Андрей Михайловский.

Круизы из Стамбула предстоящей осенью обойдутся примерно в 600 евро на человека за неделю, самые выгодные туры – в Шанхай и Японию, заявил НСН генеральный директор круизного центра «Инфофлот», член комиссии по круизам РСТ Андрей Михайловский.

Одним из трендов зарубежных круизов эксперты называют более раннее, чем прежде, открытие продаж. Туристы уже сейчас могут выбрать и забронировать поездки не только на 2026, но и на 2027-2028 годы. Среди самых востребованных маршрутов – круизы из Стамбула, по Персидскому заливу, из Шанхая по Японии. Возвращается интерес и к самым популярным до 2020 года круизам - по Средиземному морю. Михайловский рассказал о самых популярных направлениях и ценах.

«В любое время года сегодня можно найти подходящий для себя морской круиз. Это круглогодичный вид отдыха. Зимние направления – это Персидский залив, Шанхай, Япония. Если хочется экзотики, добро пожаловать в Австралию. Если берем летний период, в топе, конечно, круизы из Сочи и Европа. В Арабских Эмиратах в летний сезон очень жарко», – рассказал он.

По его словам, самым популярным направлением среди россиян сегодня считается Шанхай, так как здесь самые выгодные цены.

«Что касается цен, круизы из Стамбула предстоящей осенью обойдутся примерно в 600 евро на человека. Это недельный круиз, семь-восемь ночей. Если берем Персидский залив, от 700-800 евро. Все зависит от компаний, от уровня теплохода. Можно найти предложение и за 1000 евро, но это еще не люкс. Люкс будет стоить несколько тысяч долларов за неделю. Шанхай, Япония – от 400-500 евро за пять дней, зимой бывает и пониже. Поэтому это у нас хит, потому что цены удивительные. Если вы из Шанхая едете на лайнере, посещаете Японию, у вас безвизовое посещение Японии. Корабли все современные с огромным количеством развлечений. Европа летом стоит гораздо дороже – от 1200 евро за неделю», – отметил собеседник НСН.

Средняя цена круиза по России на теплоходах класса «стандарт» составляет семь-восемь тысяч рублей в день на одного человека, в стоимость входит трехразовое питание и экскурсии, заявила НСН заместитель директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова.