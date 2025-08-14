Непал изменил цены на восхождение сотни гор

Непальские власти объявили о решении отменить взимаемые с туристов платы за восхождение на 97 гималайских вершин. С помощью подобной меры власти страны намерены стимулировать развитие экономики в наиболее бедных и малопосещаемых районах и снизить поток альпинистов на Эверест.

Согласно данным министерства туризма Непала, в ближайшие два года власти не будут взимать пошлины за посещение 97 горных пиков. 77 из этих вершин находятся в провинции Карнали, 20 - в Судурпашчиме. Обе провинции относятся к числу самых бедных и наименее развитых регионов страны.

"Несмотря на невероятную красоту этих мест, количество туристов и альпинистов здесь остается крайне низким из-за логистических трудностей. Мы надеемся, что новые меры помогут изменить ситуацию", - заявил Химал Гаутам, директор Департамента туризма Непала.

Альпинизм является одним из ключевых источников доходов для Непала, где расположены восемь из десяти высочайших гор на планете. В прошлом году сборы за разрешения на восхождения принесли экономике государства около 5,92 миллиона долларов. При этом около 77% этой суммы экономике страны принес именно Эверест.

Эверест - высочайшая вершина мира, высота которой составляет 8848 метров, расположенная на границе Непала и Китая. Восхождение на гору строго регулируется, для него требуется разрешение от непальского или китайского правительства. Основная трудность покорения Эвереста заключается в том, что восхождение на вершину горы возможно только в мае. Только в этом месяце примерно две недели в году погодные условия допускают безопасное восхождение.

В последние годы Непал фиксирует рекордный рост числа желающих покорить Эверест. В 2024 году власти разрешили восхождение на вершины 945 альпинистам, из них 403 - на Эверест. В 2023 году страна выдала 478 таких разрешений, что стало абсолютным рекордом. Вот почему в последние годы на вершине Эвереста в мае скапливаются целые "пробки".

Власти страны регулярно предпринимают попытки решить проблему увеличения потока туристов. В частности, правительство Непала увеличило стоимость разрешения на восхождение на Эверест. С сентября 2025 года стоимость документа вырастет с 11 тысяч до 15 тысяч долларов США.

Кроме того, в правительстве Непала обсуждаются другие меры, чтобы снизить поток альпинистов на Эверест и распределить его на другие вершины. Так, Верховный суд Непала обязал правительство ограничить выдачу разрешений на покорение Эвереста и других гор с учетом их "пропускной способности". Кроме того, парламент страны готовит новый закон, согласно которому покорение высочайшей точки планеты станет возможным только после предоставления документа, подтверждающего преодоление отметки в 7 тысяч метров на любой другой непальской горной вершине.

Впервые Эверест был покорен в 1953 году шерпом Тенцингом Норгеем и новозеландцем Эдмундом Хиллари. С тех пор более 12 тысяч альпинистов поднялись на высочайшую гору планеты. Восхождение остается крайне опасным: за все время на горе погибло более 300 человек, на ее склонах все еще остаются тела более 200 человек, которые практически невозможно эвакуировать из-за погодных условий.