Летевшие в Ереван россияне застряли в аэропорту на ночь из-за задержки рейса

Российские туристы, летевшие в Ереван из Челябинска, застряли в аэропорту на всю ночь из-за задержки рейса. Об этом сообщает 31tv.

Уточняется, что борт должен был отправиться 12 августа в 21:55 (местное время), но вылетел лишь ранним утром следующего дня. Теперь аналогичная задержка ждет путешественников, возвращающихся в Россию из Армении обратным рейсом.

В челябинском аэропорту задержки наблюдаются и по другим направлениям, в том числе внутренним. Пассажиры ждут вылета по несколько часов.