Какие вещи не стоит делать, если вы приехали в Узбекистан

Российская путешественница побывала в Узбекистане и раскрыла негласные правила поведения в этой стране для туристов. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

«В этой стране не все очевидное означает то, что вы подумали. А некоторые вещи лучше вообще не делать. Нет, формально для вас не будет никаких последствий, но вот посмотреть косо и с укором могут», — такими фразами описала свой опыт соотечественница.

В частности, автор публикации отметила, что в Узбекистане принято уважать старших и никогда их не критиковать, даже если речь идет о родственниках. Также туристам стоить быть готовыми к личным вопросам.

«"А муж где? Сколько детей? А чего так мало?" — это не допрос, а дружелюбие. Ох, на сколько подобных вопросов я ответила во время путешествия. Сначала удивлялась, а потом поняла, что для них это в порядке вещей», — пояснила путешественница.

Она также рассказала, что у узбеков не принято говорить «нет», особенно гостю.

«А еще здесь никто никуда не спешит. Если договорились на "утро" — уточните, какое именно. Утро может начаться и в три часа дня. И злиться тут бесполезно», — добавила автор.

Кроме того, по словам россиянки, туристам в Узбекистане не стоит есть, передавать деньги или вручать подарки левой рукой, публично проявлять чувства, отказываться от угощения, здороваться через порог, покупать товары на базаре без торга, ходить по городу в открытой одежде и фотографировать людей без их разрешения.

