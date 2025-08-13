Названы самые необычные туристические направления

Международная ассоциация воздушного транспорта представила рейтинг самых необычных туристических направлений на 2024–2025 годы. В список вошли как малоизвестные уголки планеты, так и набирающие популярность экзотические маршруты. Эксперты отмечают, что туристы все чаще отказываются от традиционных курортов в пользу уникальных локаций с нестандартной архитектурой, затерянными поселениями и нетронутой природой. Подробности – в материале «ФедералПресс».

В какие необычные места приезжают туристы

Халфети в Турции – это город, частично ушедший под воду после строительства дамбы, но сохранивший жизнь. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть затопленные дома и древние мечети, верхушки которых выглядывают из воды.

Ангола – долгое время закрытая для массового туризма страна на юге Африки – теперь привлекает путешественников дикими пляжами, каньонами и национальными парками.

Чунцин в Китае – его называют 8D-городом из-за многоуровневой застройки. Здесь дороги, мосты и железные магистрали пронизывают небоскребы, а поезда буквально проезжают сквозь жилые дома, уточняет CNN.

Кроме того, туристы рассказывают, что их впечатлил остров Сокотра в Йемене. Именно там растут уникальные драконовы деревья. Из-за сложной логистики он остается одним из самых труднодоступных, но крайне желанных направлений.

В какие страны летают чаще всего

IATA также опубликовала данные по самым загруженным авианаправлениям.

Азия лидирует: девять из десяти самых популярных маршрутов пролегают в этом регионе. Рекордсмен – перелет Сеул – Чеджудо.

США остаются лидером по объему перевозок (876 млн пассажиров), но Китай стремительно догоняет (рост на 18,7 %).

Самые популярные самолеты: Boeing 737 (10 млн рейсов), Airbus A320 и A321.

Почему россияне выбирают Азию вместо Европы

Эксперты отмечают, что в 2025 году Таиланд, Вьетнам и Китай вытесняют Турцию и Египет. Причины:

доступные цены – перелеты и проживание дешевле, чем в Европе;

уникальный культурный опыт – от древних храмов до современных мегаполисов;

гибкие условия – безвизовый режим или упрощенное оформление.

Азия предлагает то, чего нет в Европе: термальные источники, массажные туры, экзотическую кухню и круглогодичное лето, уточняют эксперты.

Что ждет туристов в 2025 году

Тренд на необычные направления будет расти: путешественники ищут не только пляжи, но и новые впечатления. В ближайшие годы стоит ожидать роста интереса к Африке (Намибия, Руанда) и удаленным островам.

Однако эксперты предупреждают: при выборе экзотических стран важно учитывать сезонность и возможные риски – от политической нестабильности до особенностей местной инфраструктуры.