От 8D-городов до затопленных деревень: названы самые необычные туристические направления
Международная ассоциация воздушного транспорта представила рейтинг самых необычных туристических направлений на 2024–2025 годы. В список вошли как малоизвестные уголки планеты, так и набирающие популярность экзотические маршруты. Эксперты отмечают, что туристы все чаще отказываются от традиционных курортов в пользу уникальных локаций с нестандартной архитектурой, затерянными поселениями и нетронутой природой. Подробности – в материале «ФедералПресс».
В какие необычные места приезжают туристы
Халфети в Турции – это город, частично ушедший под воду после строительства дамбы, но сохранивший жизнь. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть затопленные дома и древние мечети, верхушки которых выглядывают из воды.
Ангола – долгое время закрытая для массового туризма страна на юге Африки – теперь привлекает путешественников дикими пляжами, каньонами и национальными парками.
Чунцин в Китае – его называют 8D-городом из-за многоуровневой застройки. Здесь дороги, мосты и железные магистрали пронизывают небоскребы, а поезда буквально проезжают сквозь жилые дома, уточняет CNN.
Кроме того, туристы рассказывают, что их впечатлил остров Сокотра в Йемене. Именно там растут уникальные драконовы деревья. Из-за сложной логистики он остается одним из самых труднодоступных, но крайне желанных направлений.
В какие страны летают чаще всего
IATA также опубликовала данные по самым загруженным авианаправлениям.
- Азия лидирует: девять из десяти самых популярных маршрутов пролегают в этом регионе. Рекордсмен – перелет Сеул – Чеджудо.
- США остаются лидером по объему перевозок (876 млн пассажиров), но Китай стремительно догоняет (рост на 18,7 %).
- Самые популярные самолеты: Boeing 737 (10 млн рейсов), Airbus A320 и A321.
Почему россияне выбирают Азию вместо Европы
Эксперты отмечают, что в 2025 году Таиланд, Вьетнам и Китай вытесняют Турцию и Египет. Причины:
- доступные цены – перелеты и проживание дешевле, чем в Европе;
- уникальный культурный опыт – от древних храмов до современных мегаполисов;
- гибкие условия – безвизовый режим или упрощенное оформление.
Азия предлагает то, чего нет в Европе: термальные источники, массажные туры, экзотическую кухню и круглогодичное лето, уточняют эксперты.
Что ждет туристов в 2025 году
Тренд на необычные направления будет расти: путешественники ищут не только пляжи, но и новые впечатления. В ближайшие годы стоит ожидать роста интереса к Африке (Намибия, Руанда) и удаленным островам.
Однако эксперты предупреждают: при выборе экзотических стран важно учитывать сезонность и возможные риски – от политической нестабильности до особенностей местной инфраструктуры.