Турция продолжает терять туристов

Спрос российских семей с детьми на бронирование отелей в Турции в первую неделю сентября снизился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то же время популярность отдыха в ОАЭ выросла в 7,5 раза. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, текст которого есть в распоряжении ТАСС.

"Интерес к семейному отдыху в Турции упал почти в два раза, и страна с первой строчки сместилась на четвертую с долей 6,1%", - рассказали эксперты.

За рубежом россияне с детьми забронировали больше всего отелей в первую неделю сентября в ОАЭ: доля направления составила 14,3%, за год спрос вырос в 7,5 раза.

Далее следуют Казахстан (10,2%) и Армения (8,2%): первой страны не было в топе прошлой осенью, а спрос на жилье в Армении вырос в 4,3 раза.

На пятом месте оказался Таиланд (6%, +58%). В сентябре 2024 года туристы с детьми чаще отдыхали в Грузии, Италии и Испании, которые в 2025 году в топ не вошли, отмечается в исследовании.

По данным сервиса, самым популярным российским городом для семейных каникул в первых числах сентября стал Адлер: 19,6% заказов по стране приходятся на южный курорт, причем за год эта доля выросла в 1,5 раза.

Многие также отправятся отдыхать в Санкт-Петербург (9,4%, рост популярности составил +18%), Эсто-Садок (7,2%, без изменений), Москву (5,1%, -41%) и Махачкалу (4,3%, без изменений). В 2024 году в топ-5 направлений для отдыха с детьми в начале осени входили Лазаревское и Анапа.

В целом, согласно исследованию, количество семейных поездок в первую неделю сентября выросло за год на 5% и достигло 10,8% от числа всех отельных заказов. При этом чуть больше путешественников с детьми поедут за границу: доля бронирований за рубежом составила 26,2%, что на 13% выше прошлогоднего показателя.