Почему россияне массово устремились в Индонезию

Бали продолжает набирать популярность среди российских туристов — за первые полгода остров посетило на 35% больше гостей из России, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно данным иммиграционной службы Индонезии, с января по июнь 2025 года страну посетили 117 тысяч россиян, что вывело Индонезию в десятку самых востребованных направлений для выездного туризма.

Основной причиной роста стали новые прямые рейсы «Аэрофлота» на Бали, хотя 80% путешественников по-прежнему выбирают более дешевые варианты с пересадкой. Например, в августе билет с пересадкой у азиатских и ближневосточных авиакомпаний обходится в среднем на 30% дешевле прямого перелета.

Несмотря на высокую стоимость перелетов, россияне активно осваивают это направление. Туроператоры связывают интерес с уникальным сочетанием пляжного отдыха, экзотической культуры и развитой инфраструктуры, которая делает Бали комфортным вариантом для длительного пребывания. В ближайшие месяцы рост турпотока может продолжиться, особенно если авиакомпании предложат дополнительные скидки на осенние рейсы.