В Турции прокомментировали слухи об отказе от формата all inclusive

Турция сохранит привычную систему обслуживания в отелях, несмотря на дискуссии о возможных корректировках. Эксперты отмечают, что изменения могут коснуться лишь отдельных элементов сервиса.

© runews24.ru

Турецкие курорты сохранят систему "все включено", которая уже много лет остается ключевым аргументом для иностранных туристов при выборе отдыха. Как сообщают источники в туриндустрии, несмотря на периодические дискуссии о необходимости изменений, полностью отказываться от этого формата не планируется. При этом эксперты не исключают, что сервис может быть модернизирован с учетом растущих требований к качеству обслуживания.

В последнее время в Турции активно обсуждается инициатива по замене "шведского стола" на систему "а-ля карт", чтобы сократить объем пищевых отходов. Однако представители отрасли подчеркивают, что окончательное решение будет принимать каждый отель индивидуально, исходя из предпочтений своих гостей. Популярность формата "all inclusive" остается высокой, особенно среди туристов из России и Европы, ценящих его за удобство и предсказуемость расходов.

Система "все включено", включающая питание, напитки и дополнительные услуги, давно стала визитной карточкой турецких курортов. Хотя возможны отдельные корректировки в организации сервиса, базовый принцип — комплексное обслуживание по фиксированной цене — в обозримом будущем сохранится. Это подтверждает и тот факт, что большинство отельеров считают данный формат оптимальным для курортного отдыха.