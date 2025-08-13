Как изменился туризм в Египте за 20 лет

За два десятилетия Египет стал комфортнее для проживания в отелях, но экскурсионная программа деградировала до уровня «туристического развода». Лучший вариант — выбрать хороший отель с дайвингом и не выходить за его пределы.

Современный Египет — страна контрастов для туристов, как выяснил журналист Артем Краснов во время своего визита после 20-летнего перерыва. С одной стороны, отельный сервис стал заметно лучше: чистые номера, качественное питание, вежливый персонал. Четырехзвездочный Sierra Sharm el Sheikh, хоть и выглядит скромно, предлагает отличное соотношение цены и качества, особенно благодаря доступу к инфраструктуре соседнего пятизвездочного Savoy.

Однако за пределами отелей ситуация удручающая. Экскурсии превратились в откровенный "развод" туристов — короткие и неинформативные, с навязчивыми доппродажами. Морская прогулка со сноркелингом на деле оказывается пятиминутным заплывом с агрессивно предлагающим свои услуги фотографом, а знаменитый "остров Баунти" — переполненной песчаной косой.

Главное достоинство Египта — по-прежнему Красное море с его богатым подводным миром. Дайвинг и сноркелинг у отельного рифа остаются на высшем уровне, особенно с современным оборудованием. Но если вы едете за экскурсионной программой — лучше рассмотреть другие направления. В Египте стоит выбирать хороший отель и наслаждаться морем, не тратя время и деньги на сомнительные развлечения за его пределами.