Чем закончился незаконный детский тур в Китай

Индивидуальный предприниматель, не состоявший в реестре организаций детского отдыха, организовала тур для несовершеннолетних из Хабаровского и Камчатского краев, Магаданской и Сахалинской областей. Поездка в Китай была запланирована на период с 27 марта по 4 апреля 2025 года, однако из-за отсутствия финансирования обязательства выполнены не были.

«В результате почти 100 детей и их законные представители не смогли выехать за границу, поскольку путевки так и не были оплачены», – сообщили в прокуратуре.

За нарушение законодательства в сфере детского отдыха предприниматель получила штраф в размере 500 тысяч рублей. Помимо этого, по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество» и «Оказание услуг ненадлежащего качества».

Ход расследования находится на особом контроле у надзорного ведомства.

Напомним, в конце марта дети из разных регионов Дальнего Востока оказались заблокированы во Владивостоке из-за добросовестного туроператора. Все дополнительные расходы, чтобы дети вернулись домой вместо каникул в Китае, пришлось родителям взять за себя.