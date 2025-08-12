Туристы чаще жалуются на отравления в южных отелях

С завидной регулярностью в последнее время федеральные СМИ сообщают о случаях отравления туристов, отдыхающих в Турции, на курортах Черноморского побережья Кавказа и других южных местах. В начале августа в центре скандала оказался турецкий отель Club Hotel Anjeliq, которому сейчас приходится опровергать сообщения об антисанитарии и случаях отравления. Ситуацию контролирует Роспотребнадзор.

© tourdom.ru

Есть и другие частные примеры.

«Двое детей заболели кишечкой, один за день оклемался и дальше отдыхает, а второй в больнице, еле-еле на ноги поставили. На отель не жалуюсь, все ок, просто, видимо, от иммунитета зависит», – рассказал один из подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома», отдыхающий сейчас в Аланье.

При этом какого-то увеличения числа обращений от туристов страховые компании не наблюдают. «По нашим данным, все штатно и спокойно», – прокомментировала TourDom.ru руководитель филиала «ЕВРОИНС Туристическое Страхование» Юлия Алчеева.

«Несмотря на большое количество обращений, связанных с отравлениями и ротавирусом, мы не наблюдаем статистически значимого роста подобных случаев. Скорее всего, часть обращений связана с тем, что сейчас туристический сезон в регионе и в этот период количество страховых случаев растет», - рассказала руководитель отдела урегулирования убытков компании «Абсолют Страхование» Наталия Тылина.

Подтверждает обычную сезонную статистику и гендиректор страховой группы UIG Андрей Сергеев:

«Все в пределах ежегодных значений, какого-то пика нет».

По его словам, сигналы о болезнях вызваны тем, что сейчас много отдыхающих, в том числе с детьми, в Турции, Сочи, Абхазии и так далее:

«Вода в августе прогревается до +24 и выше. Это создает условия для появления и размножения в ней кишечных бактерий, соответственно, туристы начинают болеть».

Чтобы не попасть на больничную койку, рекомендации очень простые: в целом соблюдать правила личной гигиены.

«Если мы говорим о группе кишечных инфекций, таких как ротавирус, норовирус, холера, брюшной тиф, то мерами профилактики будут чистые руки, безопасная вода, термически обработанная еда, хорошо промытые овощи и фрукты, и очень аккуратно со льдом. Когда вы используете лед, вы никогда не знаете, из какой воды он приготовлен. Поэтому я бы не советовала активно использовать лед там, где вы не уверены в качестве исходной воды», – поделилась рекомендациями глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее мы написали, что в СМИ появились публикации о якобы массовом отравлении туристов в отеле Iberostar Selection Varadero 5* на кубинском курорте Варадеро. Однако жалоб от «десятков» отдыхающих редакция не нашла.