Эксперты оценили предложение сократить рейсы Turkish Airlines

После очередной недозагрузки багажа Turkish Airlines на рейсах в Москву в прошедшие выходные Общероссийское объединение пассажиров (ООП) предложило ужесточить ответственность зарубежных авиакомпаний за несоблюдение прав клиентов. В организации считают, что в российских правилах авиаперевозки должна быть предусмотрена санкция за подобные нарушения – сокращение частоты рейсов. Эксперты в области авиации считают, что такая мера в отношении турецкого перевозчика негативно скажется в первую очередь на туристах.

© РИА Новости

Они напомнили, почему вообще происходят ситуации с недогрузом багажа: в текущих реалиях иностранные авиакомпании, выполняющие рейсы в Россию, должны быть готовы к закрытию воздушного пространства в пункте назначения и изменению маршрута – возвращению в аэропорт вылета или посадке на запасном аэродроме.

«Чтобы при введении плана "Ковер" была возможность проделать обратный путь, авиакомпании берут с собой резервный запас топлива, что приводит к недозагрузке чемоданов», – говорит председатель правления Ассоциации агентств воздушного транспорта Дмитрий Горин.

Дело в том, что есть понятие максимально допустимой взлетной массы воздушного судна, и приходится выбирать.

При этом у самой авиакомпании есть другой взгляд на происходящее:

«У "Турецких авиалиний" есть железный аргумент: рейсы задерживаются и перенаправляются в другие аэропорты не по их вине, а из-за ситуации в России. Именно наша сторона не гарантирует прием самолетов вовремя», – отмечает главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров.

Эксперты напоминают: турецкое направление сейчас помимо того, что удовлетворяет высокий спрос на сезонный пляжный отдых у туристов, ещё и является одним из основных «окон в мир» для россиян: Стамбул и Анталья используются как хабы для полетов по другим направлениям. В случае применения предлагаемых санкций в условиях дефицита воздушного флота российские авиакомпании не смогут выполнять рейсы по всем маршрутам иностранных перевозчиков в том же объеме. Любое сокращение предложения приведет к росту цен на авиабилеты. К тому же уменьшение числа рейсов вряд ли как-то повлияет на время прибытия чемоданов, одно с другим никак не связано.

Таким образом, решать вопросы с упорядочением доставки багажа «силовыми методами» недальновидно. Такого же мнения, очевидно, придерживаются и в Минтрансе. Ведомство не собирается ограничивать полеты Turkish Airlines или принимать другие санкции в отношении авиакомпании в связи с задержками доставки чемоданов, заявил 1 августа замминистра транспорта Владимир Потешкин.

«Багаж, который не долетает, так или иначе людям доставляется», – добавил замминистра.

В ведомстве уже «определили механизм» исправления ситуации:

«Мы попросили коллег (Росавиацию) провести работу с перевозчиком».

Недозагруз вещей пассажиров Turkish Airlines, как писал TourDom.ru, продолжается. Только 9 августа авиакомпания не доставила в Москву 730 чемоданов на пяти рейсах. А 11-го числа в 4 самолета не догрузили еще 215 единиц. Впрочем, в аэропорту Внуково пообещали, что багаж с двух лайнеров доставят уже сегодня.