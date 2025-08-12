Названы авиакомпании, которые ввели ограничения для провоза пауэрбанков

В последнее время иностранные авиакомпании все чаще пересматривают правила по провозу пауэрбанков, аккумуляторов высокой мощности и смарт-чемоданов с ними в самолетах. За изменениями не всегда успевают следить туристы. Точно усвоено, что в багаж сдавать ни в коем случае нельзя. А вот по поводу провоза в ручной клади разные формулировки порой вызывают недопонимание. Специально для вас редакция TourDom.ru подготовила обзор актуальных требований у крупных международных перевозчиков, летающих в Россию.

Emirates

Авиакомпания Emirates на днях объявила, что запретит использование любых внешних аккумуляторов на борту с 1 октября 2025-го. При помощи них нельзя заряжать в салоне любые устройства. А вот провозить внешний аккумулятор можно – пассажир может взять с собой один пауэрбанк емкостью менее 100 Вт·ч с информацией на корпусе о номинальной емкости. Устройство надо положить в карман впереди стоящего кресла или в ручную кладь под ним. Его также запрещено подключать для подзарядки к бортовой электросети.

Правила авиакомпании позволяют взять в салон смарт-чемодан, если он оснащен съемной батареей и проходит по габаритам для ручной клади. При превышении у поклажи веса-размера и при несъемной батарее до полета не допустят. Российские туристы при посадке на рейсы Emirates уже столкнулись с такими ограничениями – им пришлось оставить свои умные чемоданы, чтобы улететь.

flydubai

И у летающих а/к flydubai россиян подобные прецеденты были. Чемоданы-самокаты нельзя взять на борт ни в багаже, ни в салон независимо от их конструкции и размера. Бюджетная авиакомпания допускает перевозку портативных аккумуляторов и батарей также только в ручной клади. По международным стандартам мощностью менее 100 Вт⋅ч – свободно, а до 160 Вт⋅ч требуется разрешение перевозчика.

Turkish Airlines

После того как авиационные власти Турции рекомендовали авиакомпаниям ограничить использование портативных зарядных устройств, Turkish Airlines отказалась от размещения смарт-сумок со встроенными аккумуляторами в багажном отделении. Съемные же литиевые батареи у чемоданов нового поколения необходимо упаковать в ручную кладь в противопожарном чехле. По требованиям перевозчика запасные аккумуляторы мощностью до 100 Вт⋅ч можно провозить в салоне. Портативные электронные устройства, содержащие герметичные батареи, разрешают сдавать в багаж и брать на борт.

Pegasus Airlines

Турецкий лоукостер Pegasus Airlines в начале августа ввел запрет на использование пауэрбанков во время полета. При этом пассажиры по-прежнему могут взять с собой в салон портативное зарядное устройство, предварительно тщательно его упаковав.

Etihad Airways

Национальный авиаперевозчик ОАЭ Etihad Airways разрешает лететь с пауэрбанком только в ручной клади или личных вещах. Однако использование внешних аккумуляторов на борту не допускается, как для зарядки гаджетов, так и самого устройства. При путешествии со smart-сумкой пассажир обязан сообщить об этом на регистрации – перелет возможен при наличии съемного аккумулятора мощностью менее 100 Вт⋅ч, который перевозится отдельно в салоне. Сам чемодан относится к ручной клади, только если он проходит по стандартам.

Jazeera Airways

Кувейтская авиакомпания Jazeera Airways еще год назад ограничила перелет с пауэрбанками. На ее рейсах под полный запрет попали несколько моделей внешних аккумуляторов марки Anker – их нельзя положить ни в ручную кладь, ни в багаж. К размещению в багажном отделении также запрещены литиевые батареи мощностью свыше 160 Вт⋅ч отдельно от устройств.

Qatar Airways

Авиаперевозчик Qatar Airways предупреждает на сайте, что запасные аккумуляторы можно провозить в салоне, предварительно изолировав каждый контакт и поместив устройства в защитные пакеты. Их мощность не может превышать 100 Вт⋅ч, а по согласованию с авиакомпанией – до 160 Вт⋅ч. Такие же требования и к портативному зарядному устройству. Для перевозки гаджетов со встроенными аккумуляторами в багаже их необходимо выключить и убедиться в невозможности произвольного включения.

China Southern Airlines

В китайской авиакомпании China Southern Airlines допускают провоз пауэрбанков, запасных аккумуляторов и батарей только в ручной клади. От декларации освобождены электронные устройства и запасные литиевые батареи мощностью до 100 Вт⋅ч. Внешние аккумуляторы нельзя использовать для зарядки во время полета.

China Eastern Airlines

Согласно мерам предосторожности авиаперевозчика China Eastern Airlines пассажир может взять на борт мобильные телефоны, камеры и другие личные портативные электронные устройства, а также два запасных аккумулятора. Для гаджетов с характеристиками от 100 до 160 Вт⋅ч требуется предварительное одобрение. Внешние аккумуляторы нельзя перевозить в зарегистрированном багаже.

Похожие требования и у других китайских перевозчиков.

Ethiopian Airlines

На рейсах авиакомпании Ethiopian Airlines внешние аккумуляторы разрешены с некоторыми ограничениями. Устройства нельзя размещать на багажных полках. На борту запрещена как подзарядка других электронных устройств, так и самих аккумуляторов. Пассажирам позволено иметь по два пауэрбанка мощностью не более 160 Вт·ч.