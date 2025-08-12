WhatsApp* не работает: туристы отреагировали на невозможность дозвониться

Ограничение звонков по популярным мессенджерам создает проблемы для российских туристов, находящихся за границей. Приложения с возможностью позвонить и пообщаться по видео позволяли россиянам значительно экономить на сотовой связи в зарубежном роуминге. В последние пару дней такая возможность под вопросом.

Корреспондент «ТурДома» сегодня несколько раз пытался сделать звонок из Хургады по WhatsApp (продукт Meta, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022) в Россию, подключившись к Wi-Fi. Но все было напрасно: идет гудок, якобы начинается соединение, а затем сброс. Переписка при этом возможна, и на просьбу перезвонить вызов из РФ поступил, но разговора также не получилось. Приложение Telegram при этом позволяло как дозвониться из Хургады в Россию, так и наоборот.

В соцсетях, посвященных Египту, возникший сбой в WhatsApp туристы оставили без особого внимания. Многие уже в курсе, что есть проблемы с иностранными мессенджерами. Кто-то списал это на плохой вайфай, который не редкость в отелях Хургады и Шарм-эль-Шейха. Другие еще просто не выходили на связь с домом, весело проводя время на курортах. В чате отметили, что при невозможности позвонить по одному приложению сразу же переходят на другое, благо, что выбор есть.

В одном из пабликов по Турции россияне так же спокойно отнеслись к сбоям. Удивленному пользователю, который не смог дозвониться в Россию по Телеграму и Ватсапу, посоветовали просто написать сообщение или послать «голосовуху», с которыми проблем нет.

Ранее TourDom.ru писал, что в России начали прорабатывать возможность блокировки звонков из-за рубежа, в том числе и через мессенджеры. В Роскомнадзоре возможный запрет связали с активизацией мошенников, которые звонят россиянам из-за границы.