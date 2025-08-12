В АТОР объяснили, что делать во время лесных пожаров в Турции

Если в регионе бушуют лесные пожары, главное не покидать отель, держать контакт с посольством РФ и быть готовым к эвакуации, заявил НСН Артур Мурадян.

Турецкий Чанаккале, где бушуют сейчас пожары, явно непопулярный район у российских туристов, которые преимущественно отдыхают в Анталье и Мармарисе, поэтому никакой информации от турецких отельеров об опасности для отдыхающих не поступало. Об этом НСН рассказал вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Лесные пожары в турецком Чанаккале не утихают. ЧП привело к закрытию аэропорта города и к остановке судоходства в проливе Дарданеллы. Огонь достиг жилых районов, его тушат с земли и с воздуха, но сильный ветер усложняет работу пожарных, сообщают турецкие СМИ. Из опасных районов уже начали эвакуацию людей. Мурадян отметил, что это не туристическое место.

«Скорее всего, это не туристическая местность. Я думаю, что у нас основные туристы все-таки находятся на побережье Анталии, в провинции Мугла, где расположен Мармарис. Там с пожарами вроде справились, поэтому никаких сообщений от турецких партнеров или туроператоров, что сейчас что-то угрожает туристам, мы не получали. Я не исключаю, что там тоже есть отели, и наверняка есть и туристы, но есть ли там россияне, ответить не могу. То, что это непопулярное место, это точно», — рассказал он.

Также вице-президент АТОР посоветовал, как действовать в подобных чрезвычайных ситуациях и подчеркнул, что очень важно не покидать отель.

«Обязательно следить за информацией от местных властей. Они в первую очередь заинтересованы в здоровье туристов. Находиться в пределах территории отеля, не посещать экскурсии, отменить все выходы. Ну, и самое главное, быть готовым к эвакуации. При всем при этом постоянно поддерживать связь с консульскими службами России, Турции для того, чтобы они знали, где вы, и в каком количестве находитесь», — подытожил он.

